Земля в настоящее время окружена миллионами кусков космического мусора, которые представляют угрозу для спутников и других космических аппаратов. Многие из этих объектов слишком малы, чтобы их можно было отслеживать, но их высокие скорости делают их потенциально опасными. Теперь проект, финансируемый из федерального бюджета, пытается решить эту проблему путем разработки технологии обнаружения и отслеживания этих крошечных, потенциально разрушительных фрагментов космического мусора.

По словам Пиюша Мехты, доцента кафедры машиностроения и аэрокосмической техники в Университете Западной Вирджинии, размер обломков не имеет такого большого значения, как энергия, которой они обладают. Даже небольшой кусочек, например крупинка соли, может нанести значительный ущерб, если он движется на высоких скоростях. Целью проекта является поиск способов отслеживания этих крошечных объектов и прогнозирования потенциальных столкновений.

В настоящее время сеть космического наблюдения (SSN) ВВС США отслеживает объекты размером больше футбольного мяча с помощью радара и оптических датчиков. Однако в настоящее время не существует технологий, позволяющих отслеживать крошечный космический мусор. Эти объекты, движущиеся со скоростью до 17,900 28,800 миль в час (250 400 км/ч) на высоте XNUMX миль (XNUMX километров) над поверхностью Земли, представляют собой серьезную угрозу из-за своего разрушительного потенциала.

Проект, финансируемый программой правительства США по перспективным исследовательским проектам в области разведки (IARPA), в первую очередь будет сосредоточен на обнаружении и характеристике небольших обломков. Как только это будет достигнуто, можно будет разработать технологии и алгоритмы для отслеживания этих опасных объектов. Для выполнения этой работы исследователи планируют создать смоделированную среду, отражающую реальную систему.

Помимо этого проекта изучаются и другие решения проблемы космического мусора. Например, бельгийская компания Arsec разрабатывает устройство, которое использует звездные трекеры на спутниках для картирования путей движения обломков. Это устройство может улучшить наше понимание того, сколько мусора существует в нашей местной космической среде.

Крайне важно разработать стратегии мониторинга и отслеживания космического мусора, поскольку эксперты прогнозируют, что, если не будут внесены существенные изменения, произойдет серьезное столкновение этих объектов на низкой околоземной орбите. Благодаря постоянным инвестициям и исследованиям в этой области решение этой проблемы может оказаться в пределах досягаемости.

источники:

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