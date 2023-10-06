Новый спутник наблюдения за Землей сделал подробные изображения температуры поверхности

Новый спутник наблюдения за Землей сделал первые изображения, которые предоставляют беспрецедентные подробности того, как меняется температура на поверхности планеты. Спутник под названием HOTSAT-1 был разработан и эксплуатируется лондонской компанией SatVu.

Изображения, сделанные HOTSAT-1, показывают разницу температур в Лас-Вегасе и Чикаго с разрешением 33 фута (10 метров). Камера спутника способна даже снимать короткие видеофрагменты. На одном из опубликованных изображений есть тепловая сигнатура локомотива, едущего по главной железнодорожной линии Чикаго.

Другой набор изображений показывает подробный тепловой след лесных пожаров на Северо-Западных территориях Канады. Высокое разрешение, обеспечиваемое HOTSAT-1, может помочь пожарным отслеживать продвижение фронтов пожара вблизи населенных пунктов.

По словам Тобиаса Райнике, технического директора и соучредителя SatVu, качество изображения HOTSAT-1 превзошло ожидания компании. Предыдущие тепловизионные миссии, такие как Landsat НАСА и европейские спутники Sentinel, собирали данные только с грубым разрешением в диапазоне от 100 до 1,000 метров (от 330 до 3,300 футов). HOTSAT-1 — первая коммерческая миссия, которая собирает тепловые данные с разрешением менее 10 метров (33 фута).

Разница температур с высоким разрешением, наблюдаемая HOTSAT-1, может предоставить ценную информацию для градостроителей. Понимание того, как тепло уходит из зданий, трубопроводов и заводов, может помочь им спроектировать более энергоэффективную инфраструктуру для смягчения последствий изменения климата.

В то время как спутники обычно наблюдают за поверхностью Земли в видимом свете, HOTSAT-1 обнаруживает тепло (инфракрасный свет) в тепловом спектре. Обнаружение тепла из космоса сложнее из-за большей длины волны сигнала. Однако технология медленного затвора HOTSAT-1 позволяет получать более четкие и детальные изображения.

HOTSAT-1 был запущен на орбиту в июне и движется по полярной орбите, что позволяет ему получать изображения каждой точки на Земле примерно в одно и то же время каждый день. SatVu планирует запустить второй спутник примерно через год и намерен построить группировку из восьми-десяти спутников. Это созвездие предоставит ученым, градостроителям и другим пользователям детальный мониторинг ежедневных изменений температуры на поверхности Земли.

источники:

Спутник HOTSAT-1 фиксирует тепловые температуры с более высоким разрешением, чем предыдущие миссии. Space.com.

Спутники наблюдают за лесными пожарами, бушующими на северо-западе Канады. Space.com.