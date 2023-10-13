Открытие впечатляющего места окаменелостей в Аргентине дает новое представление о жизни позднего мела

Недавно обнаруженное местонахождение окаменелостей в Аргентине дает ценную информацию о жизни в конце мелового периода, незадолго до того, как вымерли нептичьи динозавры. Это место, известное как карьер Каньядон Томас, расположено в регионе Патагония на юге Аргентины.

Динозавры и другие позвоночные мелового периода менее известны в Южном полушарии по сравнению с Северным, что создает пробел в нашем понимании биоразнообразия и эволюции. Палеонтолог Мэтью Ламанна из Музея естественной истории Карнеги объясняет, что их особенно интересует понимание того, как нептичьи динозавры в южной половине мира жили на границе мелового и палеогенового периодов.

Местонахождение Каньядон-Томас было обнаружено в начале 2020 года в ходе палеонтологического исследования воздействия, проведенного исследователями из Музея Ла-Платы. В ходе исследования были обнаружены окаменелости динозавров, в том числе кости гадрозавров. С тех пор раскопки на этом месте обнаружили десятки костей гадрозавров, которые дают ценную информацию об этих травоядных динозаврах. Интересно, что окаменелости, судя по всему, принадлежат особям разного размера, потенциально представляющим социальную группу или даже стадо.

Помимо окаменелостей гадрозавров, исследовательская группа также обнаружила останки двух хищных динозавров, вероятно, принадлежащих к семействам абелизавридов и ноазавридов. Эти открытия еще больше обогащают наше понимание разнообразной фауны динозавров, существовавшей в Южном полушарии.

Хотя окаменелости динозавров, несомненно, интересны, команда особенно воодушевлена ​​открытием других редких и небольших окаменелостей позвоночных. Был найден позвонок змеи, вероятно, мадцоида, отмечающий первую змею мелового периода, обнаруженную в бассейне залива Сан-Хорхе. Также была обнаружена верхняя челюсть с зубами небольшого млекопитающего, называемого рейгитериидом, что сделало его первым млекопитающим мелового периода, обнаруженным в бассейне. Это открытие имеет решающее значение для понимания жизни млекопитающих в конце мелового периода и последующего распространения млекопитающих после вымирания нептичьих динозавров.

Хотя исследования и раскопки на участке Каньядон Томас все еще находятся на предварительной стадии, открытия окаменелостей показывают, что это место имеет большие перспективы. Это вновь обретенное богатство окаменелостей внесет значительный вклад в наше понимание биоразнообразия и палеобиогеографии Южного полушария в позднемеловой период.

источники:

– Встреча Геологического общества Америки GSA Connects 2023

– Музей естественной истории Карнеги