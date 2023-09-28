Университет Аризоны получил грант в размере 30 миллионов долларов на развитие топологической акустики

Университет Аризоны получил грант в размере 30 миллионов долларов от Национального научного фонда (NSF) на создание «Центра науки и технологий New Frontiers of Sound». Этот центр сосредоточится на области топологической акустики, целью которой является использование свойств звука для развития вычислительной техники, телекоммуникаций и зондирования.

Топологическая акустика — это новая область, которая использует концепцию гильбертова пространства для анализа поведения и свойств звука. Представляя точки в пространстве, через которые проходит звук, в виде точек графика в гильбертовом пространстве, исследователи могут визуализировать геометрию звука, используя векторы амплитуды и геометрические фазовые углы. Такой подход позволяет ученым раскрыть ранее невидимые свойства звука.

Создание звукового центра NSF предоставит исследователям возможность дальнейшего изучения потенциала топологической акустики. Получив более глубокое понимание характеристик звука, они смогут разрабатывать инновационные приложения и технологии, которые могут произвести революцию в различных отраслях.

Профессор Пьер Деймье, директор и главный исследователь Центра науки и технологий «Новые рубежи звука», подчеркивает важность этого нового центра в развитии области акустики. Благодаря финансированию, предоставленному NSF, исследования, проводимые в центре, могут способствовать значительным прорывам в области вычислений, телекоммуникаций и зондирования.

Этот грант Национального научного фонда означает значительные инвестиции в изучение топологической акустики и признает ее потенциал для будущих достижений. Создание Центра науки и технологий New Frontiers of Sound еще больше укрепляет стремление Университета Аризоны расширять границы научных исследований и технологических инноваций.

источники:

- Национальный научный фонд

– Университет Аризоны