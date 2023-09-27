Суперкомпьютерное моделирование раскрывает происхождение колец и спутников Сатурна

Недавнее исследование, опубликованное в «Астрофизическом журнале», использовало суперкомпьютерное моделирование, чтобы объяснить происхождение колец Сатурна. Исследование, проведенное НАСА, Даремским университетом и Университетом Глазго, предполагает, что кольца могли образоваться из обломков двух меньших ледяных лун, которые столкнулись и разбились несколько сотен миллионов лет назад. Эти спутники-прародители по размеру были аналогичны нынешним спутникам Сатурна, Дионе и Рее. Некоторые обломки этого столкновения, возможно, также способствовали формированию современных спутников Сатурна.

Это новое понимание происхождения колец Сатурна стало возможным благодаря данным, собранным космическим кораблем Кассини, который потратил 13 лет на изучение Сатурна и его систем. Измерения Кассини показали, что кольца в основном состоят из льда и с момента их образования накопилось очень мало пыли. Это указывает на то, что кольца образовались относительно недавно в истории Солнечной системы.

Для дальнейшего изучения формирования колец исследовательская группа использовала суперкомпьютер COSMA на базе DiRAC Даремского университета. Они провели гидродинамическое моделирование с разрешением, более чем в 100 раз превышающим предыдущие исследования. Моделируя различные столкновения между спутниками-предшественниками, исследователи получили ценную информацию об истории системы Сатурна.

Моделирование показало, что столкновение между ледяными лунами могло привести к тому, что около Сатурна было отправлено достаточно материала, чтобы сформировать кольца. Этот сценарий естественным образом приводит к созданию богатых льдом колец, поскольку порода в ядре сталкивающихся тел рассеяна менее широко, чем вышележащий лед. Эти результаты подтверждают идею о том, что кольца возникли в результате столкновения двух лун, а не из других альтернативных объяснений.

Моделируя различные сценарии столкновений, исследователи определили, что широкий диапазон ударов может рассеять нужное количество льда до предела Роша Сатурна. Это область, где гравитационная сила планеты может разрушить более крупные тела камня или льда. Рассеянный лед мог затем образовать такие же ледяные кольца, как те, что наблюдаются сегодня вокруг Сатурна.

Доктор Джейкоб Кегеррайс, научный сотрудник Исследовательского центра Эймса НАСА, подчеркнул важность этих симуляций для понимания системы Сатурна. Он подчеркнул, что о Сатурне и его спутниках еще многое неизвестно, включая возможность существования среды, пригодной для жизни. Новое моделирование обеспечивает детальное исследование эволюции системы, проливая свет на геологическую молодость колец Сатурна.

В целом, это исследование предлагает убедительные доказательства того, что кольца и спутники Сатурна возникли в результате массивного столкновения в относительно недавней истории Солнечной системы. Суперкомпьютерное моделирование предоставило ценную информацию о формировании этих небесных особенностей, способствуя нашему пониманию динамики и эволюции системы Сатурна.

источник:

– LFA Теодоро и др., Недавнее ударное происхождение колец Сатурна и лун среднего размера, Астрофизический журнал (2023).