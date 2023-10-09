Мониторинг океанских течений из космоса: миссия SWOT

Ученые отправляются в море на современном исследовательском судне RV Investigator, чтобы собрать важные данные об океане на пути спутника SWOT. Миссия SWOT, созданная в результате сотрудничества НАСА и CNES, направлена ​​на то, чтобы дать ученым лучшее представление о поверхности океана и получить важную информацию об океанских течениях, которые влияют на погоду и климат.

Поскольку изменение климата нарушает глобальные океанские течения, исследователи наблюдали замедление глубокой опрокидывающей циркуляции, которая переносит углерод, тепло, кислород и питательные вещества по всему земному шару. На поверхности океанские течения становятся более энергичными. Западные пограничные течения, такие как Гольфстрим и Восточно-Австралийское течение, которые переносят тепло от тропиков к полюсам, претерпели резкие изменения и нагреваются в два-три раза быстрее, чем в среднем по миру в Южном полушарии.

Спутниковая миссия SWOT будет использовать точные спутниковые измерения морской поверхности для картирования изменений ее высоты, что позволит океанографам оценить океанские течения, протекающие под ней. Эти измерения помогают ученым отслеживать изменения океанских течений и понимать, как тепло распределяется по океану, что оказывает существенное влияние на местную погоду и морские экосистемы.

Спутниковые данные дополняются наблюдениями, сделанными на уровне поверхности, что позволяет исследователям сравнивать спутниковые измерения с реальными данными. Это сравнение имеет решающее значение для понимания спутниковых данных и более глубокого понимания океанских течений. Объединив спутниковые наблюдения с данными, собранными в море, учёные получат новый мощный инструмент для мониторинга и изучения изменений океанских течений и их воздействия на планету.

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