Новый циклический липопептид модулирует иммунитет растений: результаты исследования

Недавнее исследование, проведенное исследовательской группой Хай-Лей Вэя в Китайской академии сельскохозяйственных наук в Китае, открыло новое понимание биосинтеза и модуляции иммунитета растений. Исследование сосредоточено на новом циклическом липопептиде под названием медпептин, который вырабатывается Pseudomonas mediterranea.

Циклические липопептиды (CLP) представляют собой многофункциональные вторичные метаболиты, продуцируемые различными бактериями, и были идентифицированы как ключевые элиситоры иммунитета растений. Однако механизмы, лежащие в основе взаимодействия между CLP и растениями, остаются неясными. Исследование сосредоточено на медпептине, CLP из 22 аминокислот, который синтезируется кластером генов нерибосомальной пептидсинтазы (NRPS) и регулируется системой определения кворума.

В отличие от других CLP, медпептин не проявляет антимикробной активности. Вместо этого он индуцирует иммунитет к гибели растительных клеток и придает устойчивость к бактериальной инфекции. Посредством сравнительного анализа транскриптома и вирус-индуцированного молчания генов (VIGS) исследовательская группа определила конкретных кандидатов на иммунную передачу сигналов, участвующих в восприятии медпептина у Nicotiana benthamiana, модельного вида растений.

Исследование подчеркивает критическую роль богатого лейцином повторного белка экстенсина клеточной стенки (NbLRX3) и рецептороподобной протеинкиназы (NbRLK25) в опосредовании гибели клеток, вызванной медпептином, и устойчивости к патогенной инфекции. Замалчивание этих белков поставило под угрозу иммунный ответ, подчеркивая их важность в защитных механизмах, индуцируемых медпептином.

Это исследование дает ценную информацию о неканонических механизмах восприятия CLP и их влиянии на иммунитет растений. Идентификация медпептина и его уникального механизма действия открывает возможности для разработки инновационных биотехнологических приложений, направленных на усиление защиты растений от болезней и урожайность сельскохозяйственных культур.

Понимание сложных взаимодействий между CLP и растениями открывает новые возможности для разработки эффективных стратегий повышения устойчивости растений к болезням. Эти открытия имеют важное значение для сельского хозяйства и могут привести к разработке устойчивых и экологически чистых методов борьбы с болезнями. Использование возможностей медпептина и других CLP может революционизировать стратегии защиты растений, снижая зависимость от традиционных химических пестицидов и способствуя созданию более здоровых и устойчивых культур.

Источник: Инжиниринг