Недавно идентифицированные субстраты желатиназы проливают свет на функцию астроглиального барьера

Исследователи из Университета Мюнстера и Университетской больницы Бонна совершили прорыв в понимании роли желатиназ в функции астроглиального барьера, важнейшего компонента гематоэнцефалического барьера. При нейровоспалении иммунные клетки, называемые лейкоцитами, пересекают гематоэнцефалический барьер, и желатиназы матриксной металлопротеиназы (ММП)-2 и -9 играют жизненно важную роль в этом процессе. Однако конкретные субстраты, на которые действуют эти ферменты при проникновении в лейкоциты, остались неизвестными.

Используя чувствительный секретомный метод, основанный на масс-спектрометрии, исследовательская группа успешно идентифицировала сотни молекул, которые отщепляются от клеточной поверхности астроцитов. Это открытие позволило создать уникальную базу данных субстратов MMP-2/-9, которые участвуют в формировании и поддержании барьера, а также в коммуникации между астроцитами и нейронами. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Эндотелиальные клетки, выстилающие внутреннюю стенку кровеносных сосудов головного мозга, образуют защитный барьер головного мозга, известный как гематоэнцефалический барьер. Однако для формирования полнофункционального гематоэнцефалического барьера также необходимы астроциты, тип глиальных клеток. При таких заболеваниях, как рассеянный склероз, симптомы не развиваются до тех пор, пока иммунные клетки не проникнут как в эндотелиальный, так и в астроглиальный слои, что подчеркивает важный вклад астроцитов в функциональную целостность гематоэнцефалического барьера.

Известно, что желатиназы ММП-2 и ММП-9 регулируют инвазию лейкоцитов во время нейровоспаления. Расшифровав их субстратную специфичность, исследователи надеются лучше понять молекулярные процессы, необходимые для функции астроглиального барьера. Исследовательская группа использовала секретомный масс-спектрометрический подход для идентификации протеолитического расщепления белков, связанных с клеточной мембраной. Этот подход позволил получить ценную информацию о двух основных классах соединений, высвобождаемых MMP-2/MMP-9 с поверхности клеток астроцитов.

Это открытие ранее неизвестных субстратов желатиназы проливает свет на роль астроглиального барьера в поддержании гематоэнцефалического барьера и предполагает, что активность MMP-2/MMP-9 может также влиять на связь между астроцитами и нейронами. Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать нашему пониманию молекулярной природы астроглиального барьера и его вклада в гематоэнцефалический барьер.

Источник: Университет Мюнстера/Университетская больница Бонна.