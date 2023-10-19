Звездотрясения: источник быстрых радиовсплесков?

Резюме: Недавнее исследование, проведенное исследователями Токийского университета, предполагает, что мощные всплески энергии из космоса, известные как быстрые радиовсплески (FRB), могут быть вызваны «звездными землетрясениями». Изучая эти всплески, ученые могут получить представление о происхождении FRB, а также о землетрясениях, материи высокой плотности и фундаментальных законах ядерной физики.

Быстрые радиовсплески (FRB) — это короткие сигналы, которые могут путешествовать на миллиарды световых лет, но длятся лишь доли секунды. Обнаруженные в 2007 году, причина этих всплесков до сих пор остается неизвестной. Однако ученые полагают, что некоторые из них могут испускать нейтронные звезды, в частности магнетары — нейтронные звезды с невероятно сильными магнитными полями.

Недавнее исследование, проведенное Токийским университетом, выявило явные различия между FRB и солнечными вспышками, но также отметило некоторые сходства между FRB и землетрясениями. Это подтверждает теорию о том, что FRB вызваны «звездотрясениями», которые происходят, когда поверхность нейтронной звезды испытывает внезапное смещение, подобное землетрясениям на Земле.

Чтобы исследовать это дальше, исследователи использовали статистический анализ и данные тысяч всплесков из разных источников FRB. Сравнивая время и энергию выбросов этих всплесков с корреляцией времени и энергии землетрясений и солнечных вспышек, они обнаружили заметное сходство между FRB и землетрясениями, что еще раз подтверждает теорию звездных землетрясений.

Это исследование не только дает представление о происхождении FRB, но также имеет значение для понимания землетрясений, материи высокой плотности и фундаментальных законов ядерной физики. Изучая звездотрясения на далеких нейтронных звездах, ученые могут получить новое представление об этих явлениях в совершенно других средах.

В дальнейшем команда планирует продолжить изучение FRB, чтобы подтвердить универсальность своих выводов. Дальнейшее понимание этих энергетических событий из космоса могло бы дать ценные знания о поведении материи высокой плотности и способствовать прогрессу в ядерной физике.

Источники: Токийский университет, Space.com.