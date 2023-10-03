Раскрытие секретов старения: роль прыгающих генов

Ученые постоянно стремятся разгадать тайны старения, чтобы улучшить качество нашей жизни и продлить ее продолжительность. Недавние исследования мобильных элементов (МЭ), также известных как «прыгающие гены», пролили свет на их решающую роль в процессе старения.

TE — это последовательности в нашем коде ДНК, которые способны перемещаться или «перепрыгивать» из одного раздела в другой. Хотя это движение является естественным процессом, оно может создать проблемы, если его не регулировать должным образом. Чтобы изучить влияние TE на старение, исследователи из Университета Этвёша Лоранда в Венгрии сосредоточились на пути Piwi-piRNA, последовательности молекулярных реакций, ответственных за контроль TE.

В экспериментах на червях Caenorhabditis elegans исследователи заметили, что манипулирование путем Piwi-piRNA изменяет процесс старения. Снижая активность TE за счет подавления или соматической сверхэкспрессии компонентов пути, черви жили значительно дольше. Это открытие предполагает, что движение прыгающих генов внутри генома ДНК способствует старению организмов.

Это открытие согласуется с поведением таких животных, как бессмертная медуза, которые могут постоянно регенерировать и потенциально жить вечно. Предыдущие исследования показали, что путь Piwi-piRNA подавляет TE у этих существ. Однако связь между активностью ТЕ и клеточным старением до сих пор оставалась неясной. Исследование C. elegans показывает, что активность TE влияет на процесс клеточного старения.

Исследователи также обнаружили еще один аспект поведения TE, связанный со старением. По мере старения червей наблюдалось увеличение метилирования N6-аденина ДНК в сегментах TE, сдвиг в активности генов, который усиливает активность TE. Эти интригующие открытия открывают возможности для изменения и влияния на поведение TE, чтобы замедлить клеточное старение. Хотя бессмертие, возможно, и недостижимо, вполне достижимо снижение распространенности возрастных заболеваний и недомоганий среди пожилого населения.

Более того, это исследование может проложить путь к методу определения возраста на основе ДНК, обеспечивающему точные биологические часы. Последствия этой эпигенетической модификации имеют далеко идущие последствия и могут иметь серьезные последствия для областей медицины и биологии.

источники:

– «Прыгающие гены помогают объяснить, почему мы стареем» (Science Daily)

– «Мобильные элементы формируют доступность хроматина в нейронных клетках-предшественниках человека» (Природа)

– «Эпигенетическая регуляция мобильных элементов у дрозофилы» (Современное мнение в области генетики и развития)

– «Метилирование ДНК и индекс массы тела: полногеномный анализ» (The Lancet)