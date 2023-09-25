Беспрецедентная жара, по прогнозам, вызовет массовое вымирание через 250 миллионов лет

Исследование, проведенное Бристольским университетом, показало, что беспрецедентная жара, по прогнозам, приведет к следующему массовому вымиранию примерно через 250 миллионов лет. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, использовались суперкомпьютерные климатические модели для создания симуляций будущего. Эти симуляции показывают, что экстремальные климатические явления значительно усилятся по мере слияния континентов в единый суперконтинент, в результате чего мир станет жарким, сухим и непригодным для жизни.

Исследование предполагает, что по мере того, как солнце становится ярче, излучая больше энергии и нагревая Землю, температура будет продолжать расти. Кроме того, процесс формирования суперконтинента приведет к более частым извержениям вулканов, выбросам в атмосферу большого количества углекислого газа и дальнейшему потеплению планеты.

Млекопитающие, включая человека, исторически выживали, приспосабливаясь к экстремальным погодным условиям. Однако, хотя млекопитающие научились выдерживать более низкие температуры, их устойчивость к чрезмерному теплу осталась относительно постоянной. Таким образом, длительное воздействие сильной жары окажется невозможным.

Ведущий автор доктор Александр Фарнсворт объяснил, что формирование суперконтинента создаст «тройной удар» в виде повышенного тепла из-за эффекта континентальности, более жаркого солнца и более высокого уровня CO2 в атмосфере. Он заявил, что эти факторы приведут к тому, что во враждебной среде не будет источников пищи и воды для млекопитающих. Прогнозируемые температуры от 40 до 50 градусов по Цельсию, а также высокая влажность лишат млекопитающих возможности охлаждать свое тело через пот, что приведет к их гибели.

Хотя ожидается, что антропогенное изменение климата продолжит вызывать тепловой стресс и смертность в некоторых регионах, исследования показывают, что планета останется пригодной для жизни до тех пор, пока через 250 миллионов лет не сформируется суперконтинент. Однако после формирования суперконтинента только от 8% до 16% суши будут пригодны для обитания млекопитающих.

Соавтор доктор Юнис Ло подчеркнула важность решения нынешнего климатического кризиса, вызванного выбросами человека. Она призвала к необходимости достижения нулевых выбросов для смягчения последствий сильной жары, которая и без того вредна для здоровья человека.

В исследовании использовались климатические модели для моделирования будущих температурных тенденций с учетом таких факторов, как ветер, дождь и влажность. Эти модели были применены для прогнозирования климата будущего суперконтинента, известного как Пангея Ультима, с использованием данных о движении тектонических плит, химии океана и биологии.

Расчеты будущих уровней CO2 провел профессор Бенджамин Миллс из Университета Лидса. По оценкам исследования, уровень CO2 может вырасти с нынешних 400 частей на миллион (ppm) до более чем 600 ppm через миллионы лет. Профессор Миллс подчеркивает важность сокращения выбросов ископаемого топлива, чтобы предотвратить более раннее достижение уровня CO2 столь высокого уровня.

В исследовании делается вывод, что, хотя через 250 миллионов лет Земля все еще будет находиться в обитаемой зоне, формирование суперконтинента с повышенным уровнем CO2 сделает большую часть мира непригодной для жизни млекопитающих. Полученные результаты также проливают свет на важность учета тектоники и расположения континентов при изучении экзопланет за пределами нашей Солнечной системы.

источники:

– Бристольский университет

– Природа-геофизика