Новое исследование изучает факторы, формирующие биоразнообразие в небольших масштабах

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Джорджа Вашингтона, проливает свет на динамические факторы, которые способствуют биоразнообразию в небольших масштабах. Исследование под названием «Конкуренция и доступность среды обитания взаимодействуют, чтобы структурировать сообщества древесных муравьев в разных масштабах экологической организации», основное внимание уделяется древесным муравьям в ботаническом государственном парке Дагни Джонсон-Ки-Ларго-Хамак в Ки-Ларго, Флорида.

Лес Дагни является домом для самых разных видов, в том числе 84 охраняемых видов растений и животных. Исследователи изучили конкретную группу видов муравьев, населяющих только этот уникальный участок земли. Понимание факторов, влияющих на количество видов в этой среде, имеет решающее значение для усилий по сохранению.

Исследователи наблюдали за сообществом муравьев, живущих на 176 деревьях Ядовитого леса, в течение двух лет. Они обнаружили, что доступность ресурсов и конкуренция играют важную роль в определении биоразнообразия в различных масштабах. В масштабе всего дерева доступность ресурсов является основным определяющим фактором. Количество валежной древесины, содержащейся в дереве, влияет на количество видов, которые могут его населять.

При увеличении масштаба сети муравьев внутри дерева доступность ресурсов остается важной, но конкуренция между различными видами муравьев становится более значимой. Виды напрямую конкурируют друг с другом посредством движения и взаимодействия. В еще меньшем масштабе, внутри отдельного муравейника, конкуренция является единственным фактором, имеющим значение. Муравьи перемещают ресурсы, основываясь на предполагаемой угрозе, исходящей от их соседей.

В исследовании подчеркивается важность наличия ресурсов и конкуренции в сохранении биоразнообразия сообществ. Относительная важность этих факторов зависит от масштаба изучения моделей биоразнообразия. Полученные результаты помогут защитникам природы в продвижении биоразнообразия в лесу Дагни и других подобных местах обитания.

Наличие валежной древесины в лесу имеет решающее значение для поддержания разнообразного сообщества видов. Это исследование подчеркивает важность поддержания здоровых лесов с обилием валежной древесины, поскольку это важно для всех видов в экосистеме. Понимая факторы, которые формируют биоразнообразие в небольших масштабах, усилия по сохранению можно лучше направить на поддержку и сохранение естественной среды обитания.

Источник: Университет Джорджа Вашингтона.