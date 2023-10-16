Ученые открыли новые подробности об истории золота

Исследователи из Йельского университета и Юго-Западного исследовательского института (SwRI) сделали неожиданное открытие, которое проливает свет на историю золота и других драгоценных металлов. Они предложили новую гипотезу о доставке высокосидерофильных элементов (HSE), таких как золото и платина, в неглубокие карманы в мантии Земли.

Согласно общепринятой теории, эти драгоценные металлы попали на Землю во время раннего формирования Земли, когда она столкнулась с телами размером с Луну, оставив после себя залежи материалов. Однако этот процесс поглощения остался загадкой, поскольку, согласно этой теории, драгоценные металлы не должны были собираться у поверхности Земли.

Новая гипотеза сосредоточена вокруг тонкой области мантии, известной как «переходная» зона. В этом регионе неглубокая часть мантии плавится, а более глубокая остается твердой. Ученые обнаружили, что эта переходная зона обладает динамическими свойствами, которые эффективно улавливают падающие металлические компоненты и медленно доставляют их к остальной части мантии.

Исследователи полагают, что этот процесс доставки продолжается и что остатки переходной зоны можно наблюдать как геофизические аномалии глубоко в мантии. Эта теория подтверждается тем фактом, что переходная область почти всегда образуется, когда большой ударник сталкивается с ранней Землей.

Изучение динамики переходной мантийной области показало, что она происходит за короткий промежуток времени, примерно сутки, но ее влияние на эволюцию Земли продолжается миллиарды лет.

Это открытие не только дает потенциальное решение загадки того, как драгоценные металлы оказались в неглубоких карманах мантии, но также дает представление о возникновении миров за пределами нашего собственного.

В целом, это исследование бросает вызов общепринятым представлениям и выдвигает на первый план сложные процессы, связанные с происхождением Земли и других небесных тел.

Источник: Йельский университет и Юго-Западный исследовательский институт (SwRI).