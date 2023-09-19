Открытие в Западной Австралии может привести к появлению новых месторождений розовых алмазов

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, исследователи, изучающие месторождение алмазов Аргайл в Западной Австралии, сделали важное открытие, которое может открыть новые месторождения востребованных розовых алмазов. Алмазный рудник Аргайл, который сейчас закрыт, был источником 90% цветных драгоценных камней в мире. Розовые бриллианты высочайшего качества могут стоить десятки миллионов долларов.

Используя лазеры для анализа минералов и горных пород, добытых из месторождения Аргайл, исследователи обнаружили, что место, где образовались розовые алмазы, связано с распадом древнего суперконтинента под названием Нуна, который произошел примерно 1.3 миллиарда лет назад. Во время этого распада район, где расположен рудник, растянулся, образовав разрывы в земной коре, которые позволили магме выйти на поверхность, принося с собой розовые алмазы.

Традиционно месторождения алмазов обнаруживаются в вулканических породах посреди древних континентов. Однако для того, чтобы алмазы приобрели розовый или красный цвет, они должны подвергнуться сильным воздействиям со стороны сталкивающихся тектонических плит, которые изменяют их кристаллическую структуру. Столкновение Западной Австралии и Северной Австралии около 1.8 миллиарда лет назад привело к превращению бесцветных алмазов в розовые алмазы глубоко под земной корой.

Исследовательская группа обнаружила, что возраст отложений Аргайл составляет 1.3 миллиарда лет, что указывает на то, что они образовались во время распада суперконтинента Нуна. Исследование предполагает, что стыки древних континентов, образовавшиеся при распаде суперконтинентов, могут играть решающую роль в формировании месторождений розовых алмазов. Это открытие может помочь в поиске новых вулканов, содержащих розовые алмазы, что потенциально может привести к открытию аналогичных месторождений в Австралии и других частях мира.

Подводя итог, исследователи, изучающие месторождение алмазов Аргайл в Западной Австралии, определили геологические условия, необходимые для образования розовых алмазов. Распад древнего суперконтинента Нуна создал разрывы в земной коре, позволив магме вынести розовые алмазы на поверхность. Это открытие предполагает, что стыки древних континентов могут стать ключом к поиску новых месторождений розовых алмазов.