Открытие розового бриллианта дает представление о процессе формирования

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, исследователи, изучающие месторождение алмазов Аргайл в Западной Австралии, получили новое представление об образовании розовых алмазов и других цветных разновидностей. Рудник Аргайл, на долю которого приходится 90% мировых запасов розовых алмазов, теперь закрыт, что делает эти драгоценные камни еще более редкими и ценными. Полированные розовые бриллианты высочайшего качества могут стоить десятки миллионов долларов.

Исследование было сосредоточено на понимании геологических условий, необходимых для образования розовых алмазов. Анализируя образцы из рудника Аргайл, ученые смогли определить конкретные условия, необходимые для развития этих редких драгоценных камней. Эти знания потенциально могут привести к открытию новых месторождений розовых алмазов в других районах.

Розовые алмазы образуются под экстремальным давлением и высокими температурами глубоко в мантии Земли. Они состоят из чистого углерода, как и белые бриллианты, но их уникальный цвет обусловлен наличием редкой атомной структуры, поглощающей зеленый свет. Точный процесс того, как розовые бриллианты приобретают свой цвет, до сих пор остается загадкой, но недавнее исследование приближает ученых к разгадке загадки.

Рудник Аргайл с его огромными запасами розовых алмазов уже несколько десятилетий является важным источником этих ценных драгоценных камней. Его закрытие в ноябре 2020 года ознаменовало конец эпохи для алмазной отрасли, повысив желательность и ценность существующих розовых бриллиантов.

Хотя исследование дает важную информацию о процессе формирования розовых бриллиантов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять условия, необходимые для их создания. Тем не менее, это открытие дает новую надежду на будущее открытие месторождений розовых алмазов в других частях мира.

источники:

– «Розовые бриллианты: исследователи раскрывают геологический рецепт самых редких и ценных драгоценных камней в мире» – CNN

– Исследование: «Розовые алмазы: понимание их происхождения на основе следов микроэлементов на месторождении алмазов Аргайл, Западная Австралия» – Nature Communications