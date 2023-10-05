Новые исследования направлены на уменьшение побочных эффектов нанотехнологий в медицине

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Nanotechnology, предлагает стратегию минимизации негативных побочных эффектов, связанных с внутривенным введением наночастиц, обычно используемых в медицине. Когда наночастицы вводятся в организм, они могут активировать часть иммунной системы, называемую комплементом. Комплемент – это группа белков, которые распознают и нейтрализуют чужеродные вещества, в том числе наночастицы. Этот иммунный ответ может привести к побочным эффектам, таким как одышка, учащенное сердцебиение, лихорадка, гипотония и даже анафилактический шок.

Исследователи под руководством профессора Дмитрия Симберга из фармацевтической школы Скэггса Университета Колорадо стремились лучше понять и найти решение для предотвращения этих побочных эффектов. Они сотрудничали с доктором Майклом Холерсом из Медицинской школы Университета Колорадо, чтобы изучить влияние ингибиторов комплемента, вводимых с помощью наночастиц, на животных моделях.

Исследование было сосредоточено на конкретной группе ингибиторов комплемента, называемых «регуляторами». Исследователи обнаружили, что эти регуляторы эффективно ингибируют активацию комплемента наночастицами как в сыворотке человека in vitro, так и на животных моделях. Вводя регуляторы в очень низких дозах, они смогли полностью и безопасно заблокировать активацию комплемента наночастицами на животных моделях.

Более того, исследователи обнаружили, что лишь небольшая часть наночастиц, попадающих в кровь при стандартной инъекции, действительно активирует комплемент. Это открытие предполагает, что регуляторы комплемента могут быстро смягчать иммунную активацию, когда наночастицы начинают активировать комплемент.

Эти результаты позволяют лучше понять, как регуляторы комплемента могут помочь организму более благоприятно реагировать на наночастицы. Исследовательская группа считает, что дальнейшее изучение использования регуляторов с наночастицами может улучшить эффективность и переносимость препаратов и вакцин, основанных на нанотехнологиях.

Следующим шагом для исследователей является тестирование ингибиторов комплемента с несколькими наночастицами и на различных моделях заболеваний, чтобы полностью понять потенциал этого подхода. Конечная цель — применить это исследование в клинических условиях.

В целом, это исследование предлагает многообещающую стратегию по смягчению негативных побочных эффектов, связанных с использованием наночастиц в медицине. Понимая и контролируя активацию комплемента, можно максимизировать потенциал нанотехнологий в лечении, минимизируя при этом побочные реакции.

источник:

Природные нанотехнологии (2023). Ингибирование острой реакции комплемента на болюсно-введенные наночастицы с помощью направленных короткоциркулирующих регуляторных белков. DOI: 10.1038/s41565-023-01514-z