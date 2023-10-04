Новое исследование показывает роль камней в выбросах CO2

Новое исследование, проведенное Оксфордским университетом, бросает вызов распространенному мнению о том, что естественное выветривание горных пород действует как поглотитель углекислого газа (CO2). Вместо этого исследование предполагает, что выветривание горных пород также может быть значительным источником выбросов CO2, конкурирующим с выбросами вулканов. Результаты, опубликованные в журнале Nature, имеют важное значение для моделирования изменения климата.

Камни хранят огромное количество углерода из остатков древних растений и животных, что делает их важнейшим компонентом углеродного цикла Земли. Во время химического выветривания некоторые минералы в горных породах поглощают CO2 под воздействием слабой кислоты дождевой воды. Этот процесс помогает уравновесить непрерывные выбросы CO2 из вулканов, способствуя естественному углеродному циклу Земли и поддерживая пригодные для жизни условия на поверхности.

Однако это новое исследование показывает, что существует также выброс CO2 из горных пород в атмосферу, эквивалентный выбросам CO2 из вулканов по всему миру. Этот дополнительный процесс в настоящее время не включен в большинство моделей естественного углеродного цикла. Выброс происходит, когда породы, образовавшиеся на древнем морском дне и содержащие органический углерод из погребенных растений и животных, выталкиваются на поверхность Земли, например, во время горообразования. Кислород воздуха и воды вступает в реакцию с органическим углеродом, в результате чего выделяется CO2. Это бросает вызов общепринятому предположению, что выветривающиеся породы являются поглотителем CO2.

Измерение выбросов CO2 в результате выветривания органического углерода в горных породах оказалось сложной задачей. В этом исследовании исследователи использовали микроэлемент под названием рений, который высвобождается в воду, когда органический углерод горной породы реагирует с кислородом. Взяв пробы речной воды и измерив уровень рения, они смогли количественно оценить выбросы CO2. Однако получение глобальной оценки будет серьезной проблемой.

Чтобы повысить масштаб своих результатов, исследователи определили количество органического углерода, присутствующего в горных породах у поверхности, и определили области, где происходило быстрое воздействие из-за эрозии в горных регионах. Они использовали суперкомпьютер для моделирования сложных взаимодействий физических, химических и гидрологических процессов.

Результаты выявили множество обширных территорий, где выветриваемые породы выступают источником выбросов CO2, что бросает вызов нашему пониманию углеродного цикла. Горячие точки выброса CO2 были обнаружены в горных хребтах с высокой скоростью подъема, таких как восточные Гималаи, Скалистые горы и Анды. По оценкам исследователей, глобальный выброс CO2 в результате выветривания органического углерода в горных породах составляет примерно 68 мегатонн в год.

Это исследование дает ценную информацию о сложной динамике углеродного цикла Земли и подчеркивает необходимость в более полных моделях, учитывающих выбросы CO2 из горных пород. Уточняя наше понимание источников и поглотителей CO2, мы можем улучшить прогнозы изменения климата и разработать эффективные стратегии смягчения последствий.

источники:

– Оксфордский университет (URL не указан)