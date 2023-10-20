Новое исследование показывает, что морские бактерии теряют жгутики и другие признаки при возвращении в океан

Недавнее исследование, проведенное Объединенным институтом генома Министерства энергетики США в сотрудничестве с исследователями из Университета Невады в Лас-Вегасе, выявило удивительные открытия о бактериях типа Chloroflexota. Было обнаружено, что эти бактерии, известные своей способностью расщеплять загрязняющие вещества и перерабатывать углерод, имеют жгутики в горячих источниках, но утратили эту особенность, когда они эволюционировали и заселили морскую среду сотни миллионов лет назад.

Исследователи сосредоточили особое внимание на классе хлорофлексот под названием Dehalococcoidia, который обладает способностью разлагать вредные химические вещества, содержащиеся в пестицидах и хладагентах. С помощью геномного и метагеномного секвенирования они обнаружили, что обитающие в горячих источниках Dehalococcoidia обладают жгутиками - особенностью, ранее не известной у Chloroflexota. Напротив, у их обитающих в океане собратьев отсутствовали жгутики, что позволяет предположить, что эти структуры были утрачены в ходе эволюционной адаптации к морской среде.

Исследование также выявило другие удивительные особенности Dehalococcoidia из горячих источников. Некоторые из этих признаков исчезли у бактерий, приспособившихся жить в океане, в то время как остатки других признаков остались. Например, как Dehalococcoidia, обитающая в горячих источниках, так и обитающая в океане, продемонстрировала потерю клеточных стенок и сложную модель эволюции генов, связанных с употреблением в пищу растительных соединений. Это говорит о том, что эти бактерии, вероятно, полагаются на сотрудничество с другими микроорганизмами в своем сообществе для расщепления растительного материала.

Кроме того, исследователи обнаружили, что Dehalococcoidia из горячих источников содержит ферменты, синтезирующие или расщепляющие растительные гормоны, что указывает на то, что их наземные аналоги могут обладать способностью манипулировать ростом растений.

Понимание истории эволюции и уникальных характеристик бактерий Chloroflexota может иметь важные последствия для разработки микроорганизмов для таких применений, как производство биотоплива. Используя их разнообразные метаболические возможности, ученые смогут разработать более устойчивые и эффективные процессы в различных отраслях.

Дальнейшие исследования этих бактерий могут пролить свет на потенциальное использование микробных процессов в производстве биотоплива и других устойчивых приложениях.

Источник: Марике Палмер и др., Термофильные дегалококкоидии с необычными характеристиками проливают свет на неожиданное прошлое, Журнал ISME (2023).