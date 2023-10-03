Суперболты: разгадка тайны самых мощных ударов молний в природе

Инновационное исследование, проведенное исследователями из Еврейского университета в Иерусалиме и Вашингтонского университета, пролило свет на загадочный феномен суперболтов. Эти редкие и удивительно мощные удары молний, ​​на которые приходится менее 1 процента всех молний, ​​могут высвободить в тысячу раз больше энергии, чем обычные удары.

Исследование, охватывающее данные о ударах молний, ​​собранные в период с 2010 по 2018 год из глобальной Всемирной сети определения местоположения молний, ​​выявило решающий фактор, который способствует возникновению суперболтов. Результаты показывают, что близость зоны электрического заряда грозового облака к поверхности суши или океана увеличивает вероятность появления суперболтов.

Ученые ранее отмечали, что такие регионы, как северо-восточная часть Атлантического океана, Средиземное море и плато Альтиплано в Перу и Боливии, имеют более высокую частоту появления супермолний. Эти районы характеризуются небольшими расстояниями между зарядной зоной и холодными водами океана или высокогорными горными поверхностями.

Объяснение заключается в том, что зона зарядки, где происходит электрификация, создается при температуре воздуха выше 0 °C (32 °F). Холодный воздух над океаном приближает этот уровень к поверхности, в то время как горы на большей высоте заставляют воздух подниматься, что приводит к охлаждению и близости уровня 0 ° C к поверхности. Более короткое расстояние между зоной зарядки и поверхностью суши или океана снижает электрическое сопротивление, что приводит к более сильному току и более интенсивным разрядам молний.

Используя различные параметры данных, в том числе высоту поверхности земли и воды, высоту зоны зарядки, температуру облаков на разных уровнях и концентрации аэрозолей в облаках, исследователи построили глобальную карту, которая подчеркнула взаимосвязь между этими факторами и силой молнии. Удивительно, но они не обнаружили корреляции между супермолниями и аэрозольными смесями, такими как пустынная пыль, что противоречит предыдущим исследованиям.

Понимание механики суперболтов имеет решающее значение не только для прогнозирования их возникновения и минимизации потенциального ущерба конструкциям и сосудам, но также для понимания последствий изменения климата. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, приведет ли потепление планеты к увеличению или уменьшению количества супермолний и как изменения температуры и влажности повлияют на эти события. Команда также планирует исследовать другие факторы, которые могут способствовать образованию суперболтов, такие как изменения солнечного цикла или магнитного поля Земли.

Это исследование знаменует собой значительный шаг вперед в разгадке тайн, окружающих суперболты, предоставляя ученым крупный прорыв и более четкую картину их возникновения. Хотя еще многое предстоит изучить, эти открытия служат важной частью головоломки, мотивируя дальнейшие исследования, направленные на расширение нашего понимания этих необычных природных явлений.

Источник: Исследование опубликовано в Журнале геофизических исследований атмосфер.