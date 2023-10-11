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Исследователь из Университета Альберты разрабатывает инновационные методы преобразования CO2 и глицерина в материалы с добавленной стоимостью

ByВики Ставропулу

Октябрь 11, 2023
Исследователь из Университета Альберты разрабатывает инновационные методы преобразования CO2 и глицерина в материалы с добавленной стоимостью

Исследователь из Университета Альберты в Канаде разработал два инновационных метода преобразования углекислого газа (CO2) и глицерина в материалы с добавленной стоимостью. Эти методы имеют потенциал для декарбонизации различных секторов, включая автомобилестроение, электронику, одежду, клеи, упаковку, растворители и фармацевтику.

Один из процессов направлен на преобразование CO2 в метанол, который является многообещающим методом транспортировки и хранения водорода в жидкой форме. Однако вода может дезактивировать катализатор, необходимый для этого превращения. Исследователь Янет Родригес Эрреро разработала процесс приготовления стабильного катализатора, который отталкивает воду, позволяя ему эффективно работать при низком давлении и температуре. Это не только делает процесс конверсии менее энергозатратным, но и более экономически эффективным.

Второй процесс, разработанный Эрреро, направлен на преобразование глицерина, побочного продукта производства биодизеля, в мономеры. Эти мономеры необходимы для создания полимеров, которые необходимы для производства биополимеров, используемых при консолидации жидких мелких хвостов. Этот процесс конверсии не только помогает удовлетворить растущий спрос на биотопливо, но также предлагает решение для управления чрезмерным сырым глицерином, тем самым снижая экологические угрозы.

Оба процесса демонстрируют многообещающие преимущества для различных отраслей промышленности, включая энергетику, водородную, биотопливную, пищевую и химическую промышленность. Предоставляя устойчивые альтернативы для создания продуктов с добавленной стоимостью, эти методы обеспечивают беспроигрышную ситуацию с экономической и экологической точек зрения.

Источник: Университет Альберты, Канада.

By Вики Ставропулу

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