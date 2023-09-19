Исследование автокаталитических циклов: на пути к пониманию происхождения жизни

Автокатализ играет решающую роль в воспроизводстве и устойчивости жизни. Группа ученых из Университета Висконсин-Мэдисон провела исследование, чтобы понять фундаментальные принципы, лежащие в основе автокатализа, и его потенциальные последствия для поиска жизни за пределами Земли.

Автокатализом называют химическую реакцию, при которой продукт реакции действует как катализатор той же самой реакции. Другими словами, реакция является самоподдерживающейся и саморекламирующейся. Исследователи сосредоточили особое внимание на классе автокаталитических циклов, называемых автокаталитическими циклами на основе сопропорционирования (CompAC).

Исследователи сначала определяют концепцию сопропорционирования в CompAC. Сопропорционирование включает реакцию между окисленной формой элемента или соединения, обозначаемой как MHi, и восстановленной формой, обозначаемой как MLo, приводящую к образованию двух промежуточных состояний MMed и связанных с ними отходов, обозначаемых как XComp,M. Стехиометрия этой реакции может варьироваться, а в некоторых случаях могут участвовать и дополнительные виды пищи.

Затем команда исследует два вспомогательных процесса, которые могут происходить в CompAC: окислительный и восстановительный вспомогательные процессы. В окислительном процессе используется окислитель для преобразования MMed в MHi, что приводит к образованию окислительного CompAC. С другой стороны, в восстановительном процессе участвует восстановитель, который восстанавливает MMed до MLo, образуя восстановительный CompAC.

Чтобы лучше понять эти циклы, исследователи обозначили различные компоненты цветовой маркировкой. Подчеркнуты автокатализаторы, играющие решающую роль в циклах. Промежуточные состояния М выделены фиолетовым, красным и золотым цветом, что обозначает их наиболее окисленное, промежуточное и наиболее восстановленное состояния соответственно. Окислитель и восстановитель, участвующие во вспомогательных процессах, выделены синим и зеленым цветом соответственно.

Понимание принципов автокаталитических циклов не только проливает свет на сложность жизни на Земле, но и дает ценную информацию о потенциальных условиях, необходимых для возникновения жизни в других частях Вселенной. Определив наиболее вероятные условия автокатализа, ученые смогут сосредоточить свои поиски жизни на планетах, которые обладают схожими характеристиками и потенциалом для самоподдерживающихся химических реакций.

Это исследование способствует продолжающемуся изучению происхождения жизни и возможности обнаружения внеземных форм жизни. Расширяя наши знания фундаментальных принципов, лежащих в основе воспроизводства и устойчивости жизни, мы приближаемся на один шаг к разгадке тайн Вселенной.

источники:

– Университет Висконсин-Мэдисон