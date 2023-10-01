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Новая кулинарная книга химических рецептов поможет найти внеземную жизнь

ByВики Ставропулу

Октябрь 1, 2023
Новая кулинарная книга химических рецептов поможет найти внеземную жизнь

Ученые составили полный список химических рецептов, потенциально способных сформировать жизнь, которые могут помочь в поиске жизни на далеких экзопланетах. Эти рецепты включают комбинации молекул из всей таблицы Менделеева и генерируют самовоспроизводящиеся модели реакций, известные как автокаталитические реакции.

Автокаталитические реакции способствуют повторению одной и той же реакции и считаются решающими для поддержания жизни. Исследователи идентифицировали 270 комбинаций молекул, которые обладают потенциалом для устойчивого автокатализа. Эти рецепты могут помочь ученым смоделировать условия, наблюдаемые на далеких экзопланетах, и исследовать потенциал жизни.

Хотя, возможно, никогда не удастся точно узнать, как зародилась жизнь на Земле, исследователи полагают, что, воссоздав планетарные условия в пробирке, они смогут в первую очередь понять динамику поддержания жизни. Используя недавно опубликованный список рецептов, ученые смогут исследовать потенциал жизни на экзопланетах, моделируя условия, наблюдаемые в этих далеких мирах.

Исследование также имеет значение для фильтрации экзопланет, на которых жизнь может не существовать. Понимая тип химических реакций, происходящих в абиотической или пребиотической среде, ученые смогут легче идентифицировать ложноположительные биосигнатуры. Эти знания помогут сузить поиск обитаемых экзопланет и сосредоточить усилия на тех, которые обладают наибольшим потенциалом для жизни.

В целом, эта обширная кулинарная книга химических рецептов дает ценную информацию о потенциальных биохимических процессах, которые могут существовать за пределами Земли. Оно открывает новые возможности для исследования жизни во Вселенной и расширяет наше понимание условий, необходимых для возникновения жизни.

источники:
– Бетюль Качар и др. (2021). Автокаталитические реакции сопропорционирования как вероятностный путь к биотической сложности. Журнал Американского химического общества.
– Изображение предоставлено: НАСА

By Вики Ставропулу

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