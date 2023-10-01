Новая кулинарная книга химических рецептов поможет найти внеземную жизнь

Ученые составили полный список химических рецептов, потенциально способных сформировать жизнь, которые могут помочь в поиске жизни на далеких экзопланетах. Эти рецепты включают комбинации молекул из всей таблицы Менделеева и генерируют самовоспроизводящиеся модели реакций, известные как автокаталитические реакции.

Автокаталитические реакции способствуют повторению одной и той же реакции и считаются решающими для поддержания жизни. Исследователи идентифицировали 270 комбинаций молекул, которые обладают потенциалом для устойчивого автокатализа. Эти рецепты могут помочь ученым смоделировать условия, наблюдаемые на далеких экзопланетах, и исследовать потенциал жизни.

Хотя, возможно, никогда не удастся точно узнать, как зародилась жизнь на Земле, исследователи полагают, что, воссоздав планетарные условия в пробирке, они смогут в первую очередь понять динамику поддержания жизни. Используя недавно опубликованный список рецептов, ученые смогут исследовать потенциал жизни на экзопланетах, моделируя условия, наблюдаемые в этих далеких мирах.

Исследование также имеет значение для фильтрации экзопланет, на которых жизнь может не существовать. Понимая тип химических реакций, происходящих в абиотической или пребиотической среде, ученые смогут легче идентифицировать ложноположительные биосигнатуры. Эти знания помогут сузить поиск обитаемых экзопланет и сосредоточить усилия на тех, которые обладают наибольшим потенциалом для жизни.

В целом, эта обширная кулинарная книга химических рецептов дает ценную информацию о потенциальных биохимических процессах, которые могут существовать за пределами Земли. Оно открывает новые возможности для исследования жизни во Вселенной и расширяет наше понимание условий, необходимых для возникновения жизни.

источники:

– Бетюль Качар и др. (2021). Автокаталитические реакции сопропорционирования как вероятностный путь к биотической сложности. Журнал Американского химического общества.

– Изображение предоставлено: НАСА