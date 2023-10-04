Знаменитый закон Мура, гласящий, что количество транзисторов в интегральной схеме удваивается каждые два года, стал движущей силой развития технологий. Однако в настоящее время отрасль достигает физических ограничений, связанных с уменьшением размеров компьютерных чипов. Исследователи из South Dakota Mines сейчас изучают потенциал двумерных (2D) материалов, способных произвести революцию в компьютерной памяти.

2D-материалы, такие как графен, невероятно тонкие, зачастую толщиной всего в несколько атомов. Компания South Dakota Mines, обладающая опытом в области квантовой информации и науки, проводит новаторские исследования специальных типов 2D-материалов. Эти материалы обладают уникальными структурными и электрическими свойствами, которые могут действовать как небольшие переключатели или устройства компьютерной памяти, превосходя современные технологии с точки зрения энергоэффективности и универсальности.

Проект, поддерживаемый грантом в размере 800,000 2 долларов США от Национального научного фонда, направлен на разработку памяти на основе сегнетоэлектриков с использованием 2D-материалов. Память на основе сегнетоэлектриков обеспечивает более высокую скорость чтения/записи, более высокий срок службы и более низкое энергопотребление по сравнению с обычными устройствами памяти. Внедрение этой технологии в XNUMXD-мире будет экономически эффективным и позволит преодолеть ограничения плотности хранения.

Помимо исследований, проект уделяет большое внимание образованию и информационно-просветительской работе. В проекте участвуют студенты и аспиранты, а учащимся и преподавателям K-12 предоставляются возможности узнать о нанотехнологиях. Цель — вдохновить и обучить следующее поколение ученых и инженеров в области квантовой информатики и инженерии (QISE).

South Dakota Mines сотрудничает с Университетом Небраски-Линкольна в исследованиях новых форм компьютерной памяти, уделяя особое внимание квантовым вычислениям. Это финансирование, наряду с участием в MonArk Quantum Foundry, не только будет способствовать развитию и улучшению кибербезопасности, но и создаст потенциал для новых предприятий и рабочих мест в сфере высоких технологий в Южной Дакоте.

Проект поддерживается Управлением комплексной деятельности Национального научного фонда (OD/OIA), Программой стимулирования конкурентных исследований (EPSCoR) и Программой технологических рубежей (TIP/TF).

источники:

– Шахты Южной Дакоты (https://www.sdsmt.edu/)