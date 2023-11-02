Прорыв в квантовой физике раскрывает загадочный эффект Спинарона

Ученые из Вюрцбургского университета Юлиуса Максимилиана (JMU) и Исследовательского центра Юлиха в Германии сделали революционное открытие в квантовой физике: существование нового квантового состояния, называемого спинарон. Это открытие бросает вызов преобладающим предположениям о поведении низкотемпературных проводящих материалов и может изменить наше понимание теоретической квантовой физики.

В эксперименте атом кобальта, помещенный на поверхность меди, подвергался воздействию сильного магнитного поля в чрезвычайно холодных условиях. Исследователи наблюдали удивительное явление: спин атома кобальта постоянно менялся взад и вперед. Чтобы проиллюстрировать это, они сравнили атом кобальта с вращающимся мячом для регби в яме для мячей, волнообразно смещающим окружающие мячи.

Комбинация интенсивного магнитного поля и железного наконечника, добавленного к сканирующему туннельному микроскопу атомного масштаба, позволила исследователям визуализировать магнитный спин атома кобальта. Это постоянное переключение спина возбуждало электроны на поверхности меди, заставляя их колебаться и связываться с атомом кобальта.

Это поразительное открытие бросает вызов установленному эффекту Кондо, который объясняет электрическое сопротивление холодных материалов, содержащих магнитные примеси. При эффекте Кондо взаимодействие электронов должно нейтрализовать магнитный момент атома кобальта. Однако в этом эксперименте атом кобальта сохранял свой магнетизм при взаимодействии с электронами, что противоречило предсказаниям эффекта Кондо.

Последствия спинаронного эффекта выходят за рамки этого конкретного эксперимента. Это ставит под сомнение давнее понимание квантовой активности при соединении таких металлов, как кобальт и медь. Ученые, ответственные за это открытие, ожидают, что спинароны могут найти более широкое применение, что потребует переосмысления сценариев, в которых ранее предполагалось применение эффекта Кондо.

Хотя этот прорыв дает ценную информацию о поведении материи на атомном уровне, его непосредственное практическое применение еще предстоит определить. Однако понимание физики магнитных моментов на металлических поверхностях имеет решающее значение для продвижения фундаментальных исследований в этой области. Как резюмирует физик-экспериментатор Маттиас Боде из JMU: «Наше открытие важно для понимания физики магнитных моментов на металлических поверхностях… Хотя эффект корреляции является переломным моментом в фундаментальных исследованиях для понимания поведения материи, я не могу построить фактический переход от этого».

Исследование, опубликованное в журнале Nature Physics, открывает путь к дальнейшему изучению спинаронного эффекта и более глубокому пониманию сложной природы квантовой физики.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое спинаронный эффект?

Эффект спинарон — это недавно открытое квантовое состояние, которое возникает в чрезвычайно холодных условиях, когда атом кобальта на поверхности меди подвергается воздействию сильного магнитного поля. Это относится к постоянному изменению спина атома кобальта, которое возбуждает электроны на поверхности меди и бросает вызов существующим теориям о низкотемпературных проводящих материалах.

Что такое эффект Кондо?

Эффект Кондо объясняет нижний предел электрического сопротивления в холодных материалах, содержащих магнитные примеси. Это предполагает, что электронные взаимодействия нейтрализуют магнитный момент этих примесей. Однако открытие спинаронного эффекта в вышеупомянутом эксперименте предполагает, что эффект Кондо может быть применим не во всех сценариях, связанных с такими металлами, как кобальт и медь.

Каков практический смысл спинаронного эффекта?

Хотя непосредственные практические применения спинаронного эффекта остаются неопределенными, он углубляет наше понимание поведения материи на атомном уровне. Этот прорыв может иметь далеко идущие последствия для области квантовой физики и может привести к переписыванию теоретической квантовой физики в том виде, в каком мы ее знаем.