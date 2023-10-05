Новый подход к низкотемпературной 3D-печати стеклянных микроструктур

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали новаторский подход к 3D-печати микроструктур стекла при низких температурах с использованием ультрафиолета. Этот инновационный метод значительно снижает необходимое количество тепла и сокращает время отверждения, что делает его идеальным для производства небольших стеклянных линз и других конструкций для медицинских приборов и исследовательских целей.

В отличие от традиционных процессов производства стекла, требующих температуры 1,100°C, подход команды Технологического института Джорджии требует лишь температуры около 220°C. Этот прорыв не только экономит энергию, но и позволяет производить микроэлектронику со стеклянными структурами. Поскольку полупроводниковые материалы, используемые в микроэлектронике, не выдерживают высоких температур, этот низкотемпературный процесс 3D-печати является жизнеспособным решением.

Использование ультрафиолета, особенно глубокого ультрафиолета, для преобразования светочувствительной смолы в стекло является ключевым аспектом этого метода. Команда использовала фотосмолу на основе широко используемого мягкого полимера под названием ПДМС, что исключило необходимость в дополнительных наночастицах диоксида кремния. В результате получается высокопрозрачное стекло, столь же гладкое, как промышленное кварцевое стекло, без каких-либо потенциальных оптических проблем, связанных с добавлением наночастиц.

Кроме того, производство стеклянных микроструктур с использованием этого подхода дает ряд преимуществ. Микрофлюидные устройства, которые обычно используются для изучения клеток или биологических жидкостей в движении, могут выиграть от коррозионной стойкости стекла по сравнению с полимерными материалами. Кроме того, следует отметить экологичность этого процесса. Снижение потребности в тепловой энергии и меньшее количество задействованных ресурсов способствуют его устойчивости.

Работа команды Технологического института Джорджии под руководством профессора Х. Джерри Ци имеет важное значение для различных отраслей, особенно здравоохранения и исследований. Их подход, основанный на данных, и успех в изготовлении керамики в мягких условиях открывают путь для дальнейшего развития технологий 3D-печати.

источники:

– «Низкотемпературная 3D-печать прозрачных микроструктур из кварцевого стекла» – Мингжэ Ли и др., Science Advances (2023).

– Технологический институт Джорджии