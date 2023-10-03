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По оценкам последнего международного исследования, в европейской части Атлантического океана обитает 1.4 миллиона китообразных.

ByРоберт Эндрю

Октябрь 3, 2023
По оценкам последнего международного исследования, в европейской части Атлантического океана обитает 1.4 миллиона китообразных.

Недавнее крупномасштабное международное исследование, известное как SCANS-IV, показало, что в европейской части Атлантического океана обитает более 1.4 миллиона китов, дельфинов и морских свиней. Результаты опроса были представлены на заседании Консультативного комитета ASCOBANS под руководством доктора Аниты Жиль из Университета ветеринарной медицины Ганновера в Германии.

SCANS-IV — четвертое исследование в серии, начатой ​​в 1994 году, с целью определения размера популяции и распределения китообразных в водах европейской Атлантики. Для проведения исследования было задействовано восемь небольших самолетов и одно исследовательское судно. Исследование охватило территорию площадью 1.7 миллиона квадратных километров от южной Норвегии до Португалии.

Исследование показало, что наиболее многочисленными видами в европейской Атлантике были морские свиньи, обыкновенные дельфины и полосатые дельфины. По оценкам, среди других видов присутствовали афалины, белоклювые дельфины и белобокие дельфины. В ходе исследования также было оценено присутствие глубоко ныряющих китов, таких как гринды, кашалоты и клюворылы, а также усатых китов, питающихся фильтратором, включая малых полосатиков и финвалов.

Результаты выявили некоторые интересные тенденции в распространении китообразных. Встречаемость обыкновенных дельфинов увеличилась в некоторых районах, таких как Кельтское море и юго-запад Великобритании, что указывает на расширение ареала популяции на север. Напротив, распространение морских свиней в Северном море сместилось с северо-запада на юг, а в Ла-Манше распространение расширилось еще больше.

Исследование также подчеркнуло необходимость принятия мер по сохранению некоторых популяций. Популяция морских свиней в западной части Балтийского моря, Поясных морях и южном Каттегате демонстрирует признаки сокращения из-за неприемлемого уровня прилова в рыболовстве. Команда SCANS стремится интегрировать результаты ирландской программы ObSERVE для дальнейшего развития картины численности и распространения видов.

В целом, результаты SCANS-IV значительно расширили наши знания о видах китообразных в водах Европейской Атлантики, предоставив ценную информацию для усилий по сохранению и оценке состояния популяции. Исследование стало результатом совместной работы ученых восьми стран, граничащих с Атлантикой, и было поддержано соответствующими правительствами.

Источники: результаты опроса SCANS-IV, представленные на заседании Консультативного комитета ASCOBANS.

By Роберт Эндрю

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