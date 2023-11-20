Новый взгляд на иерархическую сборку ахиральных сопряженных полимеров

Исследователи из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн и Университета Пердью недавно опубликовали техническую статью под названием «Тонкие молекулярные изменения в значительной степени модулируют хиральные спиральные сборки ахиральных сопряженных полимеров путем настройки агрегации состояния раствора». В этом исследовании ученые исследуют агрегатные структуры ахиральных сопряженных полимеров в растворенном состоянии и их влияние на иерархическую хиральную спиральную сборку.

Понимание агрегатных структур и сборки сопряженных полимеров имеет важное значение для контроля морфологии твердых тонких пленок и их электронных свойств. Однако эта задача оказалась сложной из-за сложного поведения агрегации. Исследователи сосредоточились на ахиральном сополимере дикетопирролопиррол-кватертиофена (DPP-T4) и двух структурных аналогах с небольшими молекулярными изменениями: DPP-T2M2, функционализированном метильными группами, и DPP-T2F2, функционализированном атомами фтора.

Используя анализ малоуглового рентгеновского рассеяния и различные методы микроскопической визуализации, исследователи определили различные агрегатные структуры в каждом растворе DPP. DPP-T2F2 образовывал агрегаты полукристаллических одномерных волокон с прочно связанной внутренней структурой, а DPP-T1M2 образовывал агрегаты полукристаллических одномерных волокон со слабосвязанной внутренней структурой. Напротив, DPP-T2 демонстрировал высококристаллические агрегаты двумерных листов.

Эти наноскопические агрегаты в дальнейшем превратились в лиотропные хиральные спиральные жидкокристаллические (ЖК) мезофазы при высоких концентрациях раствора. Интересно, что размерность агрегатов раствора играла решающую роль в модуляции шага иерархической хиральной спирали в масштабах от наноскопических до микрометров. Более жесткие 2D-листовые агрегаты DPP-T4 создают гораздо большую длину шага по сравнению с более гибкими 1D-волоконными агрегатами.

Одним из интересных открытий стала полосатая скрученно-изогнутая мезофаза DPP-T2F2, состоящая из высокоупорядоченных и жестких агрегатов одномерных волокон, демонстрирующая коэффициент анизотропной диссимметрии (g-фактор) до 1. Это исследование открывает возможности для развивающейся области хиральной (опто)электроники, обеспечивая понимание иерархической сборки сопряженных полимеров в растворе и хиральной спиральной сборки ахиральных органических полупроводников.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Q: Что такое хиральные спиральные ансамбли ахиральных сопряженных полимеров?



A: Хиральные спиральные сборки относятся к образованию спиральных структур из ахиральных (нехиральных) сопряженных полимеров. Эти структуры имеют изгиб вдоль своей оси, что создает уникальные оптические и электронные свойства.

Q: Как размеры агрегатов раствора влияют на шаг иерархической хиральной спирали?



A: Размерность агрегатов раствора, таких как агрегаты 1D волокон или агрегаты 2D листов, в значительной степени модулирует длину шага хиральных спиральных сборок. Жесткие 2D-листовые агрегаты имеют тенденцию создавать больший шаг по сравнению с более гибкими 1D-волоконными агрегатами.

Q: Каковы потенциальные применения этого исследования?



A: Это исследование дает фундаментальное представление о сборке ахиральных сопряженных полимеров, в частности об их хиральной спиральной сборке. Понимание этих процессов сборки может проложить путь к достижениям в области киральной (опто)электроники и разработке новых материалов с индивидуальными оптическими и электронными свойствами.

[Источник: Университет Иллинойса Урбана-Шампейн]