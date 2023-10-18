Астрономы получили новую информацию о магнитном поле Солнца

Команда международных ученых, в том числе из Университета Шеффилда в Великобритании, совершила значительный прорыв в понимании магнитного поля Солнца. Используя данные, собранные с помощью солнечного телескопа Дэниела К. Иноуе (DKIST) на Гавайях, самого мощного солнечного телескопа в мире, ученые смогли получить беспрецедентные подробности о магнитном поле «спокойной» поверхности Солнца. Эти данные имеют значение для нашего понимания передачи энергии между различными слоями Солнца и могут помочь объяснить, почему самый внешний слой, известный как корона, в сотни раз горячее, чем поверхность.

Одним из ключевых результатов наблюдений является обнаружение змееподобного узора в магнитном поле нижней солнечной атмосферы, также известной как хромосфера. Эта закономерность имеет решающее значение для нашего понимания энергетических явлений, происходящих на Солнце, таких как нагрев солнечной плазмы до миллионов Кельвинов и возникновение мощных взрывов, известных как корональные выбросы массы (КВМ). Исследователи полагают, что сложные мелкомасштабные изменения направления магнитного поля, соответствующие змееподобному узору, указывают на процесс, называемый магнитным пересоединением, когда противоположные магнитные поля взаимодействуют и выделяют энергию.

Предыдущие исследования разницы температур между короной и поверхностью Солнца были сосредоточены на солнечных пятнах — больших и сильномагнитных областях на поверхности Солнца. Однако нынешнее исследование раскрыло сложность ориентации магнитного поля в так называемом «тихом солнце», которое покрыто более мелкими конвективными ячейками, известными как гранулы. Эти гранулы содержат более слабые, но более динамичные магнитные поля, которые могут играть роль в балансировании энергетического баланса хромосферы.

DKIST, открытый в 2022 году, предоставил ученым беспрецедентные возможности наблюдения за Солнцем. Это позволяет им увидеть особенности Солнца с поразительным уровнем детализации, подобно тому, как они видят маленькую монету на значительном расстоянии. Телескоп является результатом сотрудничества различных учреждений, в том числе Королевского университета в Белфасте, Национальной солнечной обсерватории, Института исследования Солнечной системы Макса Планка и Университета Этвеша Лоранда.

Проливая свет на сложную природу магнитного поля Солнца, это исследование приближает нас на один шаг к всестороннему пониманию нашей животворящей звезды.

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источники:

– Университет Шеффилда

- Королевский университет Белфаста

– Национальная солнечная обсерватория

Определения:

– Магнитное пересоединение: процесс, при котором противоположные магнитные поля взаимодействуют и выделяют энергию.

– Корональные выбросы массы (CME): мощные взрывы, которые происходят в короне Солнца, высвобождая огромное количество плазмы и электромагнитного излучения.

(Эта статья основана на информации из оригинальной статьи, опубликованной Devdiscourse)