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Астрономы получили новую информацию о магнитном поле Солнца с помощью новейшего солнечного телескопа

ByРоберт Эндрю

Октябрь 18, 2023
Астрономы получили новую информацию о магнитном поле Солнца с помощью новейшего солнечного телескопа

Астрономы добились значительного прогресса в разгадке тайн магнитного поля Солнца благодаря новаторским данным, собранным на Солнечном телескопе Дэниела К. Иноуйе (DKIST) на Гавайях. Этот мощный солнечный телескоп, управляемый Национальным научным фондом США (NSF), на сегодняшний день предоставил наиболее подробные представления о магнитном поле Солнца.

Одним из ключевых выводов этих данных является открытие змеевидной или змееподобной топологии в магнитном поле «спокойной» поверхности Солнца, также известной как хромосфера. Это новое понимание геометрии магнитного поля имеет решающее значение для понимания энергетических явлений, которые управляют динамикой плазмы в солнечной атмосфере.

Исследователи, в том числе ученые из Университета Шеффилда в Великобритании, полагают, что эти данные могут помочь решить давнюю загадку астрофизики: резкую разницу в температурах между самым внешним слоем Солнца, известным как корона, и его поверхностью, фотосферой. Корона в сотни раз горячее фотосферы, вопреки ожиданиям.

Змееподобный рисунок магнитного поля может играть роль в повышении температуры солнечной плазмы до температур в миллионы Кельвинов. Считается, что эти магнитные поля также ответственны за крупнейшие взрывы в Солнечной системе, известные как корональные выбросы массы (CME).

Раньше большинство исследований изменений тепла между короной и фотосферой были сосредоточены на солнечных пятнах — больших и сильномагнитных областях на поверхности Солнца. Однако новые результаты подчеркивают важность изучения «тихого Солнца» и его конвективных ячеек, называемых «гранулами», которые содержат более слабые, но более динамичные магнитные поля.

Беспрецедентная разрешающая способность DKIST позволила исследователям обнаружить сложные изменения направления магнитного поля, что позволяет предположить возникновение магнитного пересоединения. В этом процессе участвуют два магнитных поля, направленных в противоположных направлениях, которые взаимодействуют и выделяют энергию, которая способствует нагреву атмосферы Солнца.

Исследование, проведенное международной группой ученых, в том числе из Королевского университета в Белфасте, Национальной солнечной обсерватории NSF и Института Макса Планка по исследованию солнечной системы в Германии, было опубликовано в Astrophysical Journal Letters.

Этот прорыв представляет собой значительный шаг на пути к пониманию работы нашей дающей жизнь звезды Солнца. Солнечный телескоп DKIST открыл новые возможности в области физики Солнца и предоставил потрясающие результаты, которые вызвали волнение среди ученых из разных институтов.

Источник: Университет Шеффилда, Совет по науке и технологиям, Королевский университет в Белфасте.

By Роберт Эндрю

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