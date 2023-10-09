Более пристальный взгляд на солнечные вспышки в системе TRAPPIST-1 с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Астрофизики использовали космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для изучения солнечных вспышек в системе TRAPPIST-1, небольшой звезде, расположенной примерно в 40 световых годах от Земли. Результаты этого исследования могут помочь ученым в поиске экзопланет, похожих на Землю и потенциально способных поддерживать жизнь.

Маленькие и скалистые миры, которые ученые надеются исследовать с помощью телескопа Уэбба, вращаются вокруг М-карликов, или красных карликов, которые являются летучими звездами. TRAPPIST-1 — одна из таких звезд, в которой расположены семь известных планет. Несмотря на то, что TRAPPIST-1 немногим больше Юпитера, он испускает крупные вспышки несколько раз в день, распространяя радиацию далеко в космос. Это усложняет наблюдение за планетами вокруг красных карликов, поскольку вспышки могут мешать обнаружению атмосфер.

Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали JWST для регистрации серии вспышек от TRAPPIST-1 и разработали математический метод, позволяющий отделить свет, исходящий от вспышек, от обычного излучения звезды. Это позволило получить потенциально более четкие изображения планет и их атмосфер.

TRAPPIST-1 особенно интересен своими тремя небольшими и каменистыми планетами, расположенными в обитаемой зоне, где потенциально на поверхности может существовать вода. Телескоп Уэбба используется для поиска атмосферных следов вокруг этих планет, хотя недавнее исследование под руководством Оливии Лим не обнаружило атмосферы вокруг одной из планет, TRAPPIST-1 b.

Подробно изучая вспышки TRAPPIST-1 и исключая их последствия из наблюдений, исследователи надеются собрать более точные данные о планетах системы. Они также полагают, что этот подход можно применить и к другим подобным звездным системам, близким к Земле.

В заключение, исследование солнечных вспышек в системе TRAPPIST-1 с использованием JWST дает ценную информацию для будущих исследований экзопланет и понимания влияния вспышек на обнаружение атмосферы.

источники:

– Астрофизический журнал (будет опубликован)

– Оливия Лим и Дэвид Лафреньер, Монреальский университет (сотрудничество NEAT)