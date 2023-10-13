Испытание космических лазеров для связи в дальнем космосе: миссия НАСА «Психика»

Миссия НАСА «Психея», стартующая сегодня, не только исследует металлический астероид, но и проведет испытание новой системы связи. Эксперимент Deep Space Optical Communications (DSOC) направлен на оценку лазерной системы связи, которая могла бы улучшить передачу информации в ходе миссий в дальний космос, таких как будущие экспедиции на Марс.

НАСА в настоящее время полагается на сеть дальнего космоса (DSN) для связи со своими космическими кораблями в отдаленных регионах космоса. DSN состоит из трех объектов, расположенных в Калифорнии, Испании и Австралии, стратегически расположенных по всему миру, чтобы обеспечить обнаружение сигнала независимо от направления Земли. Однако скорость света приводит к задержке связи между Землей и Марсом до 20 минут, которую невозможно уменьшить.

Вместо того, чтобы пытаться повысить скорость связи, НАСА стремится расширить пропускную способность сети, чтобы обрабатывать растущий объем данных космических миссий. По мере того, как миссии становятся более сложными, их инструменты генерируют большие объемы данных, которые необходимо передавать. Чтобы решить эту проблему, НАСА модернизирует антенны наземной связи, изначально предназначенные для радиосвязи, для поддержки лазерной (оптической) связи.

Внедрение лазерной связи дает значительные преимущества перед традиционной радиосвязью. Лазерные системы способны передавать в десять раз больше данных за тот же промежуток времени. Чтобы проверить эти системы, НАСА в течение нескольких лет тестировало демонстрационные системы на орбите вокруг Земли, а теперь проверит эту технологию в рамках миссии «Психея». Эксперимент DSOC оценит использование лазерной связи в реальной миссии в дальний космос в течение первых двух лет путешествия Психеи к главному поясу астероидов.

Данные, собранные телескопом Хейла Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института диаметром 200 дюймов (5.1 метра), будут использоваться для тестирования системы DSOC на расстояниях до 240 миллионов миль. Эта миссия проложит путь к более эффективной и широкополосной связи в дальнем космосе, что произведет революцию в будущих исследованиях космоса.

Источники: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех.