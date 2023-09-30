Выставка Морин О'Хара откроется в Музее летающих лодок Фойнса

Музей летающих лодок Фойнса в графстве Лимерик недавно открыл новую выставку стоимостью в несколько миллионов евро, посвященную легенде Голливуда и бывшей жительнице Гленгарриффа Морин О'Хара. Выставочное пространство стоимостью 5 миллионов евро демонстрирует обширную коллекцию памятных вещей, собранных Морин и щедро подаренных музею ее внуком Конором Бо Фицсаймонсом.

В коллекцию вошли знаменитые бальные платья, украшения, студийные фотографии и аксессуары из многих фильмов Морин. Здесь также представлены платья и платья, которые она носила на крупных голливудских мероприятиях, а также мебель из ее дома в Гленгарриффе. Одним из примечательных экспонатов является «Оскар» за достижения Морин, а также ловушка для пони, в которой она и легенда экрана Джон Уэйн находились во время съемок фильма «Тихий человек».

Музей выразил благодарность Конору Бо Фицсаймонсу за его щедрость в предоставлении такой невероятной коллекции. В ноябре 2016 года многочисленные личные вещи и памятные вещи Морин из фильмов были проданы на аукционе в Нью-Йорке за впечатляющую общую сумму почти 500,000 XNUMX евро. Среди самых ярких экспонатов аукциона - личный сценарий Морин «Тихий человек», твидовый пиджак, который она носила в том же фильме, пара мейсенских ваз из ее дома в Гленгарриффе и кружки, подаренные Джоном Уэйном.

Конор Бо Фицсаймонс рассказал, что дал обещание своей бабушке сохранить ее наследие и именно поэтому пожертвовал значительную часть ее коллекции музею Фойнса. Он считает, что эта коллекция — сокровищница воспоминаний из гламурного мира красивой женщины и настоящей легенды Голливуда, которой он хочет поделиться с поклонниками как в Ирландии, так и по всему миру.

источники:

– Южная звезда