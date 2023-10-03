Северо-Западный университет представляет революционный метод «качания влаги» для улавливания углерода

Северо-Западный университет совершил значительный прорыв в области улавливания углерода из атмосферы с помощью инновационного метода «качели влаги». В отличие от традиционного улавливания углерода, направленного на выбросы углекислого газа (CO2) непосредственно в результате промышленных процессов, новый метод, известный как прямое улавливание углерода (DAC), фокусируется на извлечении углерода из самого воздуха.

Метод колебания влажности улавливает CO2 при низкой влажности и высвобождает его при более высоких уровнях, вдохновленный взаимосвязью между водой и углекислым газом. Что отличает это исследование, так это использование кинетических методологий и множества ионов, позволяющих извлекать углерод практически из любого места.

Старший автор исследования Винаяк П. Дравид объясняет, что исследование не только расширяет возможности захвата ионов углерода, но и помогает разгадать фундаментальные аспекты взаимодействия жидкости с поверхностью. Этот метод предлагает преимущество минимальных затрат на электроэнергию, поскольку он может использовать среду с естественными резервуарами с влажным и сухим воздухом.

Команда значительно расширила количество ионов, пригодных для улавливания углерода, и определила высокоэффективные системы. Традиционные методы улавливания углерода часто требуют значительных затрат энергии для высвобождения и повторного использования уловленного CO2, что делает их менее подходящими для крупных сфер деятельности, таких как сельское хозяйство, производство бетона и стали.

Исследователи расширили свои исследования, включив в них более широкий диапазон ионов, причем наиболее эффективными оказались ионы более высокой валентности, такие как фосфаты. Они также обнаружили эффективность других ионов, таких как силикат и борат. С помощью дальнейших экспериментов и компьютерного моделирования команда стремится раскрыть причины успеха определенных ионов.

Техника колебания влажности может изменить ландшафт сохранения и восстановления окружающей среды. Уловленный углерод можно концентрировать, хранить или повторно использовать, предлагая прямой и эффективный метод улавливания углерода из атмосферы.

Поскольку мир продолжает уделять первоочередное внимание сокращению выбросов углекислого газа, технология улавливания углерода играет решающую роль в борьбе с изменением климата. Развивая и инвестируя в инновационные методы, такие как колебания влажности, мы делаем значительный шаг к более экологичному и устойчивому будущему.

Источник: Северо-Западный университет, Экологические науки и технологии.