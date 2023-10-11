Происхождение драгоценных металлов в мантии Земли

Доктор Симоне Марчи из Юго-западного научно-исследовательского института внес свой вклад в новаторское исследование, которое предлагает геофизически правдоподобное объяснение обилия драгоценных металлов, таких как золото и платина, обнаруженных в мантии Земли. В этом исследовании представлен новый сценарий, который предполагает, что эти металлы, возможно, не полностью погрузились в ядро ​​Земли, а скорее смешались с материалами мантии в результате процессов, вызванных ударами.

С помощью моделирования и моделей ученые обнаружили, что эти драгоценные металлы могли возникнуть в результате значительных воздействий, произошедших на ранних стадиях эволюции Земли. Эти удары вызвали бы смешивание материалов, эффективно предотвращая полное погружение металлов в ядро.

Результаты исследования проливают свет на непреходящую загадку источника драгоценных металлов в мантии Земли. Ранее считалось, что эти металлы образовались глубоко внутри ядра и были вынесены на поверхность в результате вулканической активности. Однако этот новый сценарий бросает вызов этому предположению и дает более геофизически правдоподобное объяснение их присутствия.

Понимание происхождения драгоценных металлов представляет не только научный интерес, но и имеет важные последствия для различных отраслей промышленности. Например, золото и платина очень ценны и широко используются в ювелирных изделиях, электронике и других областях. Получив представление о том, как эти металлы образуются и распределяются в недрах Земли, исследователи потенциально могут улучшить методы добычи и обеспечить более устойчивые поставки.

Это исследование представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании геологических процессов Земли и происхождения драгоценных металлов. Он демонстрирует силу симуляций и моделей в раскрытии новых идей и опровержении устоявшихся предположений. Дальнейшие исследования в этой области, несомненно, позволят узнать больше о сложных механизмах, сформировавших нашу планету и ее ценные ресурсы.

Определения:

– Геофизически правдоподобный: сценарий или объяснение, которое соответствует известным принципам геофизики.

– Мантия: слой Земли между земной корой и ядром, состоящий в основном из силикатных пород.

– Моделирование: компьютерные модели или эксперименты, используемые для воспроизведения реальных процессов.

источники:

– Юго-западный научно-исследовательский институт: в исследовании принимала участие доктор Симоне Марчи (исходная статья).