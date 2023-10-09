Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

НАСА готовится к еще одной миссии по изучению астероидов под названием «Психея», целью которой является изучение одноименного астероида. Космический корабль будет запущен на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy в четверг и отправится в шестилетнее путешествие к поясу астероидов, где находится Психея. Оказавшись там, космический корабль будет вращаться вокруг астероида в течение двух лет, собирая данные о его составе, возрасте и топографии.

Миссия Psyche движима желанием лучше понять Землю. Хотя у нас есть знания о земной коре и мантии, ядро ​​остается во многом загадочным из-за его глубокого расположения. Богатые металлами астероиды, такие как Психея, обнаруженные в поясе астероидов, который состоит из остатков формирования Солнечной системы миллиарды лет назад, могут содержать подсказки о ядре Земли.

Имея ограниченную информацию, полученную с помощью таких телескопов, как космический телескоп НАСА «Хаббл» и ныне вышедшая на пенсию Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (SOFIA), ученые обнаружили, что Психея — это необычайно богатый металлами астероид. Линди Элкинс-Тантон, главный исследователь миссии «Психея», подчеркивает важность изучения этих более мелких объектов Солнечной системы, поскольку они дают ценную информацию о ее формировании.

Одна из основных целей миссии — понять формирование и внешний вид каменистых ядер планет, таких как Меркурий, Венера, Земля и Марс. Ядро играет жизненно важную роль в генерации магнитных полей, защите атмосферы и влиянии на обитаемость. Психея, являясь одним из лучших кандидатов для изучения металлических ядер, предлагает исследователям уникальную возможность.

Хотя теории о происхождении Психеи существуют, ученые признают, что они могут быть неточными. Зои Ландсман, научный сотрудник Университета Центральной Флориды, считает, что отправка космического корабля к астероиду приведет к неожиданным открытиям. Она подчеркивает ценность каждой миссии в изменении нашего понимания Солнечной системы.

Помимо своего научного значения, Психея привлекла внимание своей астрономической ценностью. В 2017 году Элкинс-Тантон подсчитал, что астероид может стоить ошеломляющие 10,000 XNUMX квадриллионов долларов США. Однако она подчеркивает, что технологии, позволяющей вернуть Психею на Землю или эффективно ее добыть, в настоящее время не существует.

Хотя космическая добыча может показаться научной фантастикой, ученые предполагают ее возможность в будущем. Эта концепция привлекла внимание в космической отрасли и привела к созданию компаний, исследующих потенциал добычи ресурсов в космосе. Хотя добыча астероидов может быть более отдаленной, она обещает получить ценные элементы, такие как элементы платиновой группы (ЭПГ), используемые в различных технологиях.

В заключение отметим, что миссия НАСА «Психея» представляет собой прекрасную возможность исследовать и изучить богатый металлами астероид в поясе астероидов. Миссия направлена ​​на расширение нашего понимания ядра Земли и формирования каменистых ядер планет. Хотя добыча ресурсов в космосе остается отдаленной целью, эта миссия открывает перспективы для потенциальных будущих проектов по добыче полезных ископаемых в космосе.

источники:

– Исходная статья: https://www.cbc.ca/news/technology/nasa-psyche-mission-asteroid-1.6518185.