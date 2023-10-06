Новый метод позволяет точно идентифицировать и изучать виды планктона

Европейская лаборатория молекулярной биологии (EMBL) разработала новый метод идентификации и изучения видов планктона в полевых образцах. Этот метод, называемый целевой объемной корреляционной световой и электронной микроскопией (vCLEM), позволяет анализировать планктон в его естественном состоянии, обеспечивая большую скорость, точность и разрешение, чем предыдущие методы.

Планктон — это микроскопические организмы, которые играют решающую роль в экосистемах Земли. Они производят значительную часть кислорода, которым мы дышим, посредством фотосинтеза и составляют основу пищевой сети океана. Однако, несмотря на их важность, наше понимание планктона ограничено. Новый метод vCLEM направлен на устранение этого пробела в знаниях, позволяя ученым точно идентифицировать и изучать эти организмы в их естественной среде обитания.

Метод vCLEM предполагает замораживание полевых образцов при высоких давлениях вблизи океана, а затем использование комбинации световой и электронной микроскопии. Это позволяет исследовать собранный в полевых условиях планктон без нарушения их структуры. Освещая образцы светом разной длины волны, исследователи могут выявить флуоресцентные клетки с помощью конфокальной микроскопии, предоставляя обзор разнообразия присутствующих клеток.

Как только интересующая клетка идентифицирована, можно использовать более мощные методы, такие как объемная электронная микроскопия, для изучения трехмерного состава организма. Это позволяет исследователям проводить новые биологические наблюдения и правильно идентифицировать образец. Метод vCLEM предлагает беспрецедентное понимание ультраструктуры планктона и других одноклеточных организмов.

Исследователи планируют применить эту технику к образцам, собранным во время экспедиции TREC, целью которой является документирование биоразнообразия вдоль европейского побережья и его взаимодействия с окружающей средой. Передовая мобильная лаборатория (ОМЛ), использованная в экспедиции, оснащена морозильной камерой высокого давления и другими передовыми технологиями, облегчающими анализ полевых проб.

Предоставляя свежее и точное представление об образцах планктона, метод vCLEM обещает улучшить наше понимание этих жизненно важных организмов и их роли в морских экосистемах.

Источник: Европейская лаборатория молекулярной биологии (EMBL).

Ссылка: Карел Мокаер и др., Прицельная объемная корреляционная световая и электронная микроскопия морских микроорганизмов, находящихся в окружающей среде, Journal of Cell Science (2023). DOI: 10.1242/jcs.261355