Исследователи добились успехов в превращении мертвых птиц в дроны

Исследователи из Технологического института Нью-Мексико добились значительного прогресса в разработке птичьих дронов, которые очень похожи на живых птиц. Используя сочетание натуральных материалов, робототехники и передовых технологий, эти дроны могут иметь широкий спектр применений.

Доктор Мостафа Хасаналян, доцент кафедры машиностроения, первоначально использовал различные части птиц, купленные на Amazon, и прикрепил их к существующим дронам, чтобы создать более реалистичный птичий внешний вид и схему полета. Позже он получил от таксидермиста птиц, умерших естественным путем, и снабдил их специальными моторами для взмахов крыльями и парения.

Потенциальные возможности применения этих дронов-птиц огромны. Их можно использовать для военного или пограничного наблюдения, наблюдения за дикой природой, не беспокоя живых животных, перенаправления стад птиц из аэропортов, чтобы избежать угроз безопасности, или даже для того, чтобы позволить более крупным птицам перевозить полезные грузы.

Одним из главных преимуществ дронов-птиц является их положительное воздействие на окружающую среду. Используя натуральные материалы и реверс-инжиниринг таксидермических птиц, исследователи могут создавать дроны, которые точно имитируют модели полета и характеристики настоящих птиц.

Хотя владение мертвыми орлами и другими хищными птицами в Соединенных Штатах ограничено, они могут оказаться наиболее эффективным средством отпугивания стад птиц от аэропортов. Превратив этих птиц в дронов и летая на них по аэропортам, можно значительно снизить риск столкновения с птицами.

В настоящее время исследовательская группа сосредоточена на совершенствовании конструктивных особенностей дронов-птиц, чтобы гарантировать, что они смогут эффективно летать. Они изучали углы взмахов крыльев, частоту и скорость полета живых птиц, чтобы воспроизвести эти факторы в дронах. Следующий шаг предполагает интеграцию в дроны различных технологий, таких как камеры для сбора данных.

Текущее время полета птичьих дронов составляет около 20 минут. Чтобы продлить этот срок, команда планирует изучить, как приземляются птицы, поскольку это может дать представление о механизмах подзарядки дронов. Кроме того, они стремятся использовать возможности 5G и искусственный интеллект для увеличения дальности действия и энергоэффективности дронов.

Благодаря использованию машинного обучения или искусственного интеллекта эти дроны-птицы могут произвести революцию в этой области. Это могло бы оптимизировать их энергопотребление и режимы полета, сделав их еще более эффективными и результативными.

В заключение отметим, что развитие дронов-птиц имеет большие перспективы. Сочетая дизайн, вдохновленный природой, с передовыми технологиями, эти дроны могут быть использованы в различных областях, таких как мониторинг окружающей среды и воздушное наблюдение.

источники:

– Технологический институт Нью-Мексико (источник оригинальной статьи)