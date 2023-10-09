Следы в Нью-Мексико подтверждают, что люди жили в Америке 23,000 XNUMX лет назад

Новый анализ подтверждает, что следы, найденные в грязи в Нью-Мексико, были оставлены людьми за тысячи лет до традиционной теории миграции людей в Америку. Стандартная теория утверждает, что люди мигрировали из Азии на Аляску около 14,000 2021 лет назад и постепенно двинулись на юг. Однако заявление 23,000 года о том, что следам было от 21,000 XNUMX до XNUMX XNUMX лет, поставило под сомнение эту теорию. Новый анализ, проведенный с использованием двух разных методов, подтверждает более раннюю дату и предоставляет убедительные доказательства того, что люди жили в Северной Америке во время последнего ледникового периода.

Исследование, опубликованное в журнале Science, бросает вызов доминирующей теории о том, что культура Кловиса, возникшая 13,500 16,000 лет назад, представляет собой первую человеческую культуру в Америке. Несмотря на растущее количество свидетельств из других мест, предполагающих присутствие человека еще 23,000 21,000 лет назад, теория «сначала Хлодвиг» продолжает преобладать. Когда исследователи из Геологической службы США и международная группа заявили, что семена, найденные в следах, имеют возраст от XNUMX XNUMX до XNUMX XNUMX лет, археологи встретили это со скептицизмом.

Чтобы подтвердить возраст следов, исследователи сосредоточились на радиоуглеродном датировании пыльцы хвойных деревьев. Выделив и очистив более 75,000 XNUMX пыльцевых зерен на образец, они смогли определить изотопный состав углерода с помощью масс-спектрометрии. Радиоуглеродные даты пыльцы были статистически идентичны соответствующим возрастам семян, что дополнительно подтверждает возраст следов.

Исследователи также использовали датирование с помощью оптически стимулированной люминесценции, которое позволяет датировать последний раз, когда зерна кварца подвергались воздействию солнечного света. Этот метод дополнительно подтвердил результаты радиоуглеродного анализа, показав минимальный возраст образцов кварца, собранных в слоях, несущих следы, около 21,500 XNUMX лет.

Благодаря множеству доказательств, указывающих на один и тот же возрастной диапазон, исследование обеспечивает убедительную поддержку присутствия людей в Северной Америке во время последнего ледникового периода. Полученные данные бросают вызов традиционному представлению о миграции людей в Америку и требуют пересмотра понимания заселения континента.

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