Прорыв в исследованиях болезни Альцгеймера: использование STED-микроскопии для изучения амилоидных агрегатов

Исследователи из Автономного университета Барселоны (UAB), Каролинского института (KI) и биотехнологической компании BioArctic совершили важный прорыв в изучении болезни Альцгеймера. Объединив микроскопию стимулированного эмиссионного истощения (STED), технологию визуализации сверхвысокого разрешения, с недавно созданным новым антителом, команда смогла наблюдать амилоидогенные агрегаты, характерные для заболевания, в беспрецедентных деталях.

Болезнь Альцгеймера характеризуется накоплением в головном мозге бляшек, состоящих из агрегатов белка бета-амилоида (Аβ). Эти бляшки связаны с ухудшением состояния тканей и нарушением работы мозга. С помощью традиционной конфокальной микроскопии эти бляшки можно было описать только в общих чертах как аморфные, плотные или диффузные. Однако с помощью электронной микроскопии исследователи увидели, что бляшки состоят из отдельных нитевидных волокон диаметром от 6 до 10 нанометров.

Хотя электронная микроскопия обеспечивает более высокое разрешение, она является дорогостоящей и требует процесса подготовки проб, который может привести к появлению артефактов. В этом исследовании исследователи оценили использование STED-микроскопии для изучения структуры и морфологии агрегатов Aβ. Они использовали срезы головного мозга мышей с моделью болезни Альцгеймера и новое рекомбинантное человеческое антитело, меченное флуоресценцией, для избирательной реакции с агрегатами Aβ.

Результаты, опубликованные в журнале Cell & Bioscience, превзошли возможности традиционной конфокальной световой микроскопии. Исследователям удалось достичь пространственного разрешения, превосходящего разрешение традиционной конфокальной микроскопии, что позволило им различать отдельные волокна внутри бляшек. Ранее эта веха была возможна только с помощью электронной микроскопии.

Этот прорыв открывает новые возможности для дальнейшего изучения механизмов, участвующих в образовании и удалении агрегатов Aβ. Это также обеспечивает лучшее понимание развития и прогрессирования когнитивных и нервно-психических симптомов, связанных с болезнью Альцгеймера.

Авторы исследования полагают, что STED-микроскопия станет незаменимым инструментом в исследованиях болезни Альцгеймера, предоставляя ценную информацию о роли агрегатов бета-амилоида в патогенезе заболевания.

источники:

– Клетка и биологические науки (2023). «Новый метод разработан для изучения амилоидных агрегатов, связанных с болезнью Альцгеймера». DOI: 10.1186/s13578-023-01086-4