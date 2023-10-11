Новый метод прогнозирования риска побочных реакций на лекарства

Недавнее исследование Каролинского института открыло новый метод, который может предсказать риск побочных реакций на лекарства при новых методах лечения ожирения и диабета II типа. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, было сосредоточено на передаче сигналов внутри клеток и на том, как оно может дать представление о потенциальных побочных эффектах лекарств до их введения пациентам.

Исследователи специально изучали препараты, которые связываются с рецептором GLP-1R, который является важной мишенью для лечения диабета II типа и ожирения. Они обнаружили, что, несмотря на то, что эти препараты были разработаны для достижения одного и того же результата, они могут изменять форму рецептора по-разному. Это, в свою очередь, влияет на сигнальные белки, которые взаимодействуют с рецептором, связанным с лекарством, и на субклеточные компартменты, в которых происходит это взаимодействие.

Сравнивая профили передачи сигналов и расположение этих препаратов, исследователи смогли определить «сигнальные районы» и сопоставить их с побочными реакциями на лекарства, о которых сообщалось в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Эта информация может помочь в разработке новых лекарств с меньшим количеством побочных эффектов для пациентов.

В исследовании использовались биосенсоры, которые могут измерять передачу сигналов в живых клетках с субклеточным разрешением, а также сравнительный структурный анализ, покадровая микроскопия и фосфопротеомика. Исследователи тщательно охарактеризовали группу антидиабетических препаратов, которые в настоящее время используются в клинических условиях, а также новый препарат, проходящий клинические испытания и доступный в форме таблеток. Они планируют расширить свои исследования, включив в них больше лекарств и различных заболеваний, чтобы лучше прогнозировать риск побочных реакций на лекарства.

Это новаторское исследование может произвести революцию в процессе разработки лекарств, предоставив раннее представление о безопасности лекарств и направив разработку более безопасных методов лечения для пациентов.

Источник: Каролинский институт, «Новый метод прогнозирования риска побочных эффектов от приема лекарств».

Определения:

ГЛП-1Р: GLP-1R — это аббревиатура рецептора глюкагоноподобного пептида-1. Это белок-рецептор, который связывается с глюкагоноподобным пептидом-1 (GLP-1), который участвует в регуляции уровня сахара в крови.

Побочные реакции на лекарства: Побочные реакции на лекарственные средства относятся к непреднамеренным и вредным последствиям, возникающим в результате применения лекарственного средства. Эти реакции могут варьироваться от легких до тяжелых и различаться у разных людей.

Источники:

Шейн К. Райт и др., Сигнальные районы GLP-1R связаны с восприимчивостью к побочным реакциям на лекарства, являющиеся миметиками инкретина, Природа связи (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41893-4

https://phys.org/news/2023-10-method-adverse-drug-events.html