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Новый метод прогнозирования риска побочных реакций на лекарства

ByРоберт Эндрю

Октябрь 11, 2023
Новый метод прогнозирования риска побочных реакций на лекарства

Недавнее исследование Каролинского института открыло новый метод, который может предсказать риск побочных реакций на лекарства при новых методах лечения ожирения и диабета II типа. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, было сосредоточено на передаче сигналов внутри клеток и на том, как оно может дать представление о потенциальных побочных эффектах лекарств до их введения пациентам.

Исследователи специально изучали препараты, которые связываются с рецептором GLP-1R, который является важной мишенью для лечения диабета II типа и ожирения. Они обнаружили, что, несмотря на то, что эти препараты были разработаны для достижения одного и того же результата, они могут изменять форму рецептора по-разному. Это, в свою очередь, влияет на сигнальные белки, которые взаимодействуют с рецептором, связанным с лекарством, и на субклеточные компартменты, в которых происходит это взаимодействие.

Сравнивая профили передачи сигналов и расположение этих препаратов, исследователи смогли определить «сигнальные районы» и сопоставить их с побочными реакциями на лекарства, о которых сообщалось в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Эта информация может помочь в разработке новых лекарств с меньшим количеством побочных эффектов для пациентов.

В исследовании использовались биосенсоры, которые могут измерять передачу сигналов в живых клетках с субклеточным разрешением, а также сравнительный структурный анализ, покадровая микроскопия и фосфопротеомика. Исследователи тщательно охарактеризовали группу антидиабетических препаратов, которые в настоящее время используются в клинических условиях, а также новый препарат, проходящий клинические испытания и доступный в форме таблеток. Они планируют расширить свои исследования, включив в них больше лекарств и различных заболеваний, чтобы лучше прогнозировать риск побочных реакций на лекарства.

Это новаторское исследование может произвести революцию в процессе разработки лекарств, предоставив раннее представление о безопасности лекарств и направив разработку более безопасных методов лечения для пациентов.

Источник: Каролинский институт, «Новый метод прогнозирования риска побочных эффектов от приема лекарств».

Определения:

ГЛП-1Р: GLP-1R — это аббревиатура рецептора глюкагоноподобного пептида-1. Это белок-рецептор, который связывается с глюкагоноподобным пептидом-1 (GLP-1), который участвует в регуляции уровня сахара в крови.

Побочные реакции на лекарства: Побочные реакции на лекарственные средства относятся к непреднамеренным и вредным последствиям, возникающим в результате применения лекарственного средства. Эти реакции могут варьироваться от легких до тяжелых и различаться у разных людей.

Источники:

Шейн К. Райт и др., Сигнальные районы GLP-1R связаны с восприимчивостью к побочным реакциям на лекарства, являющиеся миметиками инкретина, Природа связи (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41893-4

https://phys.org/news/2023-10-method-adverse-drug-events.html

By Роберт Эндрю

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