Новый метод обнаруживает эффект орбитального Холла в спинтронике

Исследователи успешно разработали новую технику, которая позволяет напрямую наблюдать орбитальный эффект Холла — ранее не обнаруженное физическое явление. Это революционное открытие может иметь значительные последствия для области спинтроники и разработки устройств хранения данных следующего поколения.

Спинтронная память, используемая в современных компьютерах и спутниках, для хранения и извлечения информации опирается на собственный угловой момент электрона, известный как спин. Спиновый эффект Холла, возникающий из-за физического движения электронов, генерирует магнитный ток, который имеет широкое применение в различных областях, включая маломощную электронику и квантовую механику.

В недавних исследованиях ученые обнаружили еще один тип движения электронов: орбитальный угловой момент, аналогичный орбите Земли вокруг Солнца. Это явление, называемое орбитальным эффектом Холла, может иметь потенциальные последствия для магнитных материалов. Однако точное обнаружение и отличие его от спиновых токов оказалось сложной задачей.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из Университета штата Огайо разработали метод с использованием легких переходных металлов, которые имеют слабые спиновые токи Холла, для обнаружения магнитных токов, возникающих в результате орбитального эффекта Холла. Отражая поляризованный лазерный свет на тонкие пленки хрома, команда наблюдала отчетливый магнитооптический сигнал, который указывал на наличие сильных характеристик орбитального эффекта Холла в накопленных электронах на одном конце пленки.

Обнаружение орбитального эффекта Холла открывает новые возможности для развития приложений спинтроники. За счет снижения энергопотребления магнитных материалов будущие устройства смогут получить выгоду от повышения производительности, надежности и энергоэффективности. Этот прорыв открывает путь к использованию орбитальных токов вместо спиновых токов, потенциально экономя время и деньги в долгосрочной перспективе.

Исследователи стремятся продолжить изучение взаимосвязи между спиновыми эффектами Холла и орбитальными эффектами Холла в различных типах металлов. Понимание этих сложных физических явлений будет способствовать прогрессу в различных областях и развитию новых технологий.

источник:

– Игорь Лялин и др., Магнитооптическое обнаружение орбитального эффекта Холла в хроме, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.156702.

– Университет штата Огайо