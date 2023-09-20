Микросоты: раскрываем потенциал высокопроизводительных лазеров

Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швеции добились значительного прорыва в разработке микросот, сделав их в десять раз более эффективными и открыв дверь к новым открытиям в области освоения космоса и здравоохранения. Микросоты, которые по сути представляют собой световые линейки, могут совершить революцию в различных областях благодаря своей способности точно измерять частоты.

Микрогребенка работает за счет использования лазера для отправки фотонов, которые циркулируют внутри микрорезонатора, разделяя свет на широкий диапазон частот. Эти частоты расположены по отношению друг к другу, создавая новый тип источника света с несколькими частотами в унисон, похожий на лазеры.

Применение микрогребенков обширно: от калибровки инструментов, используемых при поиске экзопланет, до мониторинга здоровья путем анализа образцов дыхания. Однако предыдущие микросоты сталкивались с ограничениями с точки зрения эффективности, что не позволяло им полностью реализовать свой потенциал.

Исследователи из Университета Чалмерса преодолели это ограничение, разработав метод, который увеличивает мощность лазера микрогребенки в десять раз и повышает ее эффективность примерно с 1 процента до более чем 50 процентов. Этот метод предполагает использование двух микрорезонаторов, которые работают вместе для повышения производительности микрогребенки.

Этот прорыв значителен, поскольку он выводит высокопроизводительные лазерные технологии на более широкий круг рынков. Например, микросоты можно использовать в лидарных модулях для автономных транспортных средств, спутниках GPS, дронах, отслеживающих окружающую среду, и центрах обработки данных для приложений искусственного интеллекта, требующих интенсивной пропускной способности.

Повышенная эффективность и мощность микросот могут ускорить прогресс в освоении космоса, здравоохранении и различных других отраслях. Это исследование прокладывает путь для дальнейшего развития лазерных технологий и демонстрирует революционные возможности микросот.

источники:

– Технологический университет Чалмерса. «Исследователи Чалмерса создают микросоты, которые могут проложить путь к новым технологиям». ScienceDaily. ScienceDaily, 11 марта 2021 г.

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