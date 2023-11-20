Новый подход объединяет искусственный интеллект и синтетическую биологию для открытия антимикробных пептидов

Исследователи из Института наземной микробиологии Макса Планка разработали новый подход к обнаружению и созданию новых антимикробных пептидов (АМП), которые могут бороться с бактериями. Объединив синтетическую биологию и искусственный интеллект (ИИ), команда создала более эффективный метод идентификации и разработки AMP с широким спектром активности против различных патогенов.

Традиционно большинство препаратов на основе пептидов выделяют из природных источников. Однако растущая распространенность устойчивости к антибиотикам представляет собой значительную глобальную угрозу здоровью. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали возможности искусственного интеллекта, в частности глубокого обучения, чтобы ускорить открытие и разработку AMP.

С помощью генеративного глубокого обучения команда разработала тысячи кандидатов AMP de novo. Чтобы сузить выбор, они затем применили алгоритмы прогнозного глубокого обучения. Используя этот подход, они идентифицировали 30 функциональных АМП с антимикробной активностью. Важно отметить, что шесть из этих пептидов проявили активность широкого спектра против патогенов с множественной лекарственной устойчивостью и не развили бактериальную устойчивость.

Чтобы преодолеть проблемы химического синтеза и ограниченного производства пептидов, исследователи создали конвейер бесклеточного синтеза белка. Этот конвейер позволяет быстро и экономично производить AMP непосредственно из матриц ДНК, обеспечивая высокопроизводительный скрининг.

Сочетание искусственного интеллекта и синтетической биологии дает ряд преимуществ при открытии и разработке биоактивных пептидов. За счет увеличения числа кандидатов, которые могут быть экспериментально протестированы в короткие сроки, шансы найти эффективные антимикробные пептиды значительно повышаются. Этот подход способствует исследованию пространства неприродных пептидов и дополняет последние достижения в области вычислительного дизайна.

Целью исследователей является дальнейшая оптимизация производства пептидов и повышение стабильности и безопасности AMP. Они также планируют изучить расширенные глубокие генеративные модели, повышая вероятность успеха в идентификации активных кандидатов путем обучения машин молекулярным представлениям желаемых свойств.

По мере усиления борьбы с устойчивостью к антибиотикам интеграция искусственного интеллекта и синтетической биологии открывает многообещающие возможности для открытия и разработки новых противомикробных препаратов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Каково значение объединения синтетической биологии и искусственного интеллекта для открытия антимикробных пептидов?

Ответ: Объединив синтетическую биологию и искусственный интеллект, исследователи разработали более эффективный подход к обнаружению и разработке антимикробных пептидов (АМП) с широким спектром активности против бактерий. Эта комбинация обеспечивает быстрый скрининг и идентификацию кандидатов на AMP, увеличивая шансы найти эффективные противомикробные препараты.

Вопрос: Как работает процесс бесклеточного синтеза белка?

Ответ: Технология бесклеточного синтеза белка позволяет быстро и экономично производить AMP непосредственно из шаблонов ДНК. Это устраняет необходимость в химическом синтезе, который может быть сложным и трудоемким. Этот конвейер обеспечивает высокопроизводительный скрининг AMP, облегчая процесс обнаружения.

Вопрос: Какие преимущества дает интеграция искусственного интеллекта и синтетической биологии в открытии пептидов?

Ответ: Интеграция искусственного интеллекта и синтетической биологии в поиске пептидов дает несколько преимуществ. Это увеличивает количество кандидатов, которые могут быть экспериментально протестированы в короткие сроки, повышая шансы на обнаружение активных антимикробных пептидов. Этот подход также позволяет исследовать пространство неприродных пептидов и дополняет методы вычислительного проектирования.

Вопрос: Каковы будущие направления этих исследований?

Ответ: Исследователи планируют и дальше повышать выход пептидов и оптимизировать стабильность и безопасность AMP. Они также стремятся изучить расширенные глубокие генеративные модели, которые могут повысить вероятность успеха в выявлении активных кандидатов. Эти достижения будут способствовать продолжающейся борьбе с устойчивостью к антибиотикам и разработке новых противомикробных препаратов.