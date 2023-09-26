Ливерпульский университет разрабатывает новый материал для улучшения масок для лица и фильтрующего оборудования для защиты от COVID-19

Исследовательская группа из Ливерпульского университета создала новаторский материал, который может революционизировать эффективность масок для лица и другого фильтрующего оборудования в борьбе с распространением COVID-19 и других вирусов. Опубликованная в журнале Nature Communications их статья под названием «Прикрепление частиц кремнезема, адсорбирующих белок, к поверхности хлопчатобумажных подложек для улавливания биоаэрозолей, включая SARS-CoV-2», демонстрирует, что этот новый материал примерно на 93% более эффективен при улавливании белков, включая коронавирус. протеины, сохраняя при этом воздухопроницаемость.

Вдохновителями этого инновационного материала являются профессор Питер Майерс и доктор Саймон Махер. Используя свой опыт в хроматографии и масс-спектрометрии соответственно, они разработали метод, позволяющий белкам прикрепляться к поверхности материала. Именно во время пандемии профессор Майерс понял, что этот процесс можно обратить вспять, чтобы абсорбировать белки, в частности белок-шип S1, обнаруженный на внешней липидной мембране вируса SARS-CoV-2.

Чтобы создать материал, команда модифицировала поверхность сферических частиц кремнезема, традиционно используемых в хроматографии, сделав его высокоадгезивным к шиповому белку S19 COVID-1. Они также увеличили пористость и внутренний объем частиц кремнезема, что привело к увеличению площади поверхности и способности захватывать вирус. Этот материал оказался перспективным не только для изготовления масок для лица, но и для воздушных фильтров для самолетов, автомобилей и систем кондиционирования воздуха.

Однако этот материал все еще находится на стадии проверки концепции. Профессор Майерс подчеркивает, что, хотя COVID-19 больше не является глобальной угрозой, потенциальные возможности применения этого материала огромны. В настоящее время команда изучает разработку еще более совершенных «липких» поверхностей, которые могут улавливать ряд биоаэрозолей, включая новый вариант COVID BA.2.86, грипп и другие смертельные вирусы, такие как Нипах.

В целом, этот революционный материал, разработанный Ливерпульским университетом, может значительно повысить эффективность масок для лица и фильтрующего оборудования в борьбе не только с нынешней пандемией, но и с будущими вирусными вспышками.

источник:

– Киран Коллингс и др. «Прикрепление частиц кремнезема, адсорбирующих белок, к поверхности хлопчатобумажных подложек для улавливания биоаэрозолей, включая SARS-CoV-2», Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40696-x