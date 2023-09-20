Новый анализ гравитации Марса подтверждает существование древнего океана

Недавнее исследование, проведенное профессором Ярославом Клокочником из Астрономического института Чешской академии наук, использовало новый метод анализа гравитационной силы Марса, чтобы предоставить дополнительные доказательства существования северного марсианского палеоокеана. Исследование, опубликованное в журнале Icarus, расширяет предыдущие подходы и предлагает более детальное понимание масштабов древнего океана.

Результаты исследования имеют важное значение для поиска воды на Марсе и потенциала прошлой или настоящей жизни на планете. Исследователи отмечают, что этот метод гравитационного анализа может быть применен к различным дисциплинам, таким как геология, геофизика, гидрология и гляциология, что дает ценную информацию о небесном теле.

Традиционный подход к картированию поверхности планеты, основанный только на гравитационных аномалиях, был превзойден авторами, которые представили новый процесс, который анализирует аспекты гравитации, рассчитанные на основе измерений гравитационных аномалий. Эти аспекты гравитации предлагают математическую характеристику гравитационных сил, действующих на различные элементы поверхности Марса, такие как горы и траншеи.

Для подтверждения своего анализа исследователи использовали топографические данные, полученные с помощью прибора Mars Orbital Laser Altimeter на борту Mars Global Surveyor НАСА. Прибор картографировал планету в течение четырех с половиной лет, предоставляя важную информацию для понимания поверхности Марса.

В предыдущей работе профессора Клокочника этот метод гравитационного анализа также использовался для подтверждения существования палеоозёр и палеоречных систем под песками Сахары на Земле. Этот метод также использовался для сравнения географических особенностей Земли с географическими особенностями Венеры, что помогло нам лучше понять различные небесные тела.

Этот инновационный подход к гравитационному анализу демонстрирует потенциал для дальнейшего исследования и понимания Марса и его геологической истории. Это важный шаг вперед в разгадке тайн прошлого нашей соседней планеты и возможности существования древних океанов.

источники:

Ярослав Клокочник и др., Аспекты гравитации Марса, Икар (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

Цитата: Новый гравитационный анализ Марса улучшает понимание возможного существования древнего океана (2023 сентября 20 г.) с https://phys.org/news/2023-09-mars-gradity-anaлиз-ancient-ocean.html

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