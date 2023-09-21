Новый метод подтверждает существование древнего океана на Марсе

Недавнее исследование использовало новый метод для анализа гравитационной силы Марса, предоставив дополнительные доказательства того, что на планете когда-то был большой северный океан. Исследование под руководством профессора Ярослава Клокочника из Астрономического института Чешской академии наук более детально определяет масштабы северного марсианского палеоокеана.

Исследование, опубликованное в журнале Icarus, подчеркивает использование гравитационного подхода для обнаружения присутствия воды на Марсе. Ранее этот метод успешно использовался для определения водоемов на Земле, например, береговой линии древнего озера в Северной Африке. Анализируя гравитационные аспекты Марса, ученые лучше понимают геологические и гидрологические характеристики планеты.

Исследователи применили процесс, разработанный Клокочником, который включает в себя анализ гравитационных аспектов, рассчитанных на основе измерений гравитационных аномалий. Аспекты гравитации — это математические продукты, характеризующие гравитационные аномалии планетарного тела. Кроме того, они использовали топографические данные, полученные с помощью Mars Global Surveyor НАСА.

Этот новый подход значительно улучшает предыдущие методы картографирования поверхности, основанные исключительно на гравитационных аномалиях. Объединив топографические данные, ученые смогут получить более полное представление о марсианской геологии и геофизике.

Значение этого исследования выходит за рамки Марса, поскольку метод гравитационных аспектов был применен и к другим небесным телам. В отдельном исследовании, опубликованном в Scientific Reports, этот метод использовался для сравнения географических особенностей Земли с географическими особенностями Венеры.

Результаты этого исследования расширяют наши знания о геологической истории Марса и дают дополнительные сведения о потенциале жизни на планете. Понимание существования древних океанов на Марсе является решающим шагом на пути к раскрытию возможности существования прошлых или настоящих форм жизни.

Определения:

Гравитационные аномалии: области различной гравитационной силы, создаваемые поверхностными поверхностями планетарного тела.

Аспекты гравитации: математические продукты, характеризующие гравитационные аномалии планетарного тела.

Топографические данные: информация о форме и высоте земной поверхности планеты или другого небесного тела.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Icarus, связанном с Отделом планетарных наук Американского астрономического общества.

– Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

– Ярослав Клокочник – почетный профессор Астрономического института Чешской академии наук.

– Гюнтер Клетечка – доцент-исследователь Геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе, филиал Карлова университета в Чешской Республике.