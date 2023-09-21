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Новый метод подтверждает существование древнего океана на Марсе

ByМамфо Брешиа

сентябрь 21, 2023
Новый метод подтверждает существование древнего океана на Марсе

Недавнее исследование использовало новый метод для анализа гравитационной силы Марса, предоставив дополнительные доказательства того, что на планете когда-то был большой северный океан. Исследование под руководством профессора Ярослава Клокочника из Астрономического института Чешской академии наук более детально определяет масштабы северного марсианского палеоокеана.

Исследование, опубликованное в журнале Icarus, подчеркивает использование гравитационного подхода для обнаружения присутствия воды на Марсе. Ранее этот метод успешно использовался для определения водоемов на Земле, например, береговой линии древнего озера в Северной Африке. Анализируя гравитационные аспекты Марса, ученые лучше понимают геологические и гидрологические характеристики планеты.

Исследователи применили процесс, разработанный Клокочником, который включает в себя анализ гравитационных аспектов, рассчитанных на основе измерений гравитационных аномалий. Аспекты гравитации — это математические продукты, характеризующие гравитационные аномалии планетарного тела. Кроме того, они использовали топографические данные, полученные с помощью Mars Global Surveyor НАСА.

Этот новый подход значительно улучшает предыдущие методы картографирования поверхности, основанные исключительно на гравитационных аномалиях. Объединив топографические данные, ученые смогут получить более полное представление о марсианской геологии и геофизике.

Значение этого исследования выходит за рамки Марса, поскольку метод гравитационных аспектов был применен и к другим небесным телам. В отдельном исследовании, опубликованном в Scientific Reports, этот метод использовался для сравнения географических особенностей Земли с географическими особенностями Венеры.

Результаты этого исследования расширяют наши знания о геологической истории Марса и дают дополнительные сведения о потенциале жизни на планете. Понимание существования древних океанов на Марсе является решающим шагом на пути к раскрытию возможности существования прошлых или настоящих форм жизни.

Определения:
Гравитационные аномалии: области различной гравитационной силы, создаваемые поверхностными поверхностями планетарного тела.
Аспекты гравитации: математические продукты, характеризующие гравитационные аномалии планетарного тела.
Топографические данные: информация о форме и высоте земной поверхности планеты или другого небесного тела.

источники:
– Исследование опубликовано в журнале Icarus, связанном с Отделом планетарных наук Американского астрономического общества.
– Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
– Ярослав Клокочник – почетный профессор Астрономического института Чешской академии наук.
– Гюнтер Клетечка – доцент-исследователь Геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе, филиал Карлова университета в Чешской Республике.

By Мамфо Брешиа

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