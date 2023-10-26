Картографические инструменты раскрывают тайны подземного водяного льда на Марсе

Усовершенствованные методы картирования проливают новый свет на наличие подповерхностного водяного льда на Марсе, предлагая ценную информацию для будущих миссий роботов и людей на Красную планету.

Ученые, участвующие в проекте НАСА по картированию подповерхностного водного льда Марса (SWIM), создали три подробные карты, которые показывают распределение льда на различных глубинах. Используя данные камеры научного эксперимента по визуализации высокого разрешения (HiRISE) на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата, команда смогла усовершенствовать свои методы картирования и получить более четкое представление о том, где присутствует подземный лед.

Карты, на которых изображен лед на глубине от нуля до одного метра, от одного до пяти метров и глубже пяти метров, служат важнейшим инструментом для планировщиков миссий и ученых. Собранная информация может быть использована для определения потенциальных посадочных площадок для будущих миссий по изучению мелкого льда и облегчению добычи ресурсов для жизнеобеспечения и производства топлива.

«Наши карты также важны для будущих высадочных миссий, как роботизированных, так и человеческих. Планировщики миссий, желающие изучить мелководный лед, могут использовать наши карты при выборе места посадки», — объясняет Натаниэль Путциг, один из соруководителей проекта SWIM.

Эти карты также имеют дополнительное значение в сфере экзобиологических исследований. Лед на Марсе не только выступает ценным ресурсом для поддержания человеческой жизни, но также может сыграть роль в сохранении потенциальных биосигнатур древней жизни. Лед может защитить эти тонкие следы от вредного ионизирующего излучения, что сделает их более восприимчивыми к обнаружению будущими миссиями.

Открытие «многоугольной местности» — еще один убедительный вывод, ставший результатом усилий по картированию. В этих регионах подземный лед сезонно расширяется и сжимается, вызывая образование отчетливых многоугольных трещин на поверхности Марса. Наблюдение за этими трещинами, простирающимися вокруг свежих ударных кратеров, указывает на наличие скрытого льда под поверхностью.

FAQ

1. Как создавались карты подземного водяного льда на Марсе?

Карты были созданы с использованием усовершенствованных картографических методов и данных камеры HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Какое значение имеют эти карты?

Карты помогают планировщикам миссий определять потенциальные места посадки для будущих миссий и облегчают изучение мелкого льда и добычу ресурсов на Марсе. Они также имеют ценность для экзобиологических исследований, поскольку лед может сохранять биосигнатуры древней жизни.

3. В чем важность «многоугольной местности»?

«Многоугольный рельеф» означает образование многоугольных трещин на поверхности Марса, вызванное сезонным расширением и сжатием подземного льда. Наблюдение за этими трещинами вокруг свежих ударных кратеров предполагает наличие скрытого льда под поверхностью.

4. Какие еще соображения необходимы для пилотируемых миссий на Марс?

Помимо ресурсов воды и льда, при планировании миссий человека на Марс необходимо учитывать безопасность посадочной площадки, солнечные и тепловые характеристики и другие факторы.

источник: phys.org