Новое открытие: окаменелость лоррейнозавра проливает свет на раннюю эволюцию плезиозавров

Команда палеонтологов из различных учреждений сделала новое захватывающее открытие об эволюции плезиозавров, древней клады морских существ. Исследователи изучили окаменелость лоррейнозавра, хранящуюся в Национальном музее естественной истории Люксембурга, и обнаружили, что плезиозавры эволюционировали раньше, чем считалось ранее. Их выводы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Плезиозавры были крупными, похожими на акул существами, которые жили в океанах миллионы лет назад. Они были известны своими размерами и мощными челюстями, за что получили прозвище «морские убийцы». В ходе своего исследования палеонтологи узнали, что некоторые виды плезиозавров вырастали до 14.5 метров в длину и имели две пары боковых плавников, что придавало им превосходную ловкость в преследовании добычи.

Окаменелость лорренозавра была обнаружена недалеко от Лоррена, Франция, палеонтологами-любителями в 1983 году. Позже она была изучена исследователями MNHN, прежде чем выставлена ​​​​на обозрение. Новое исследование по-новому взглянуло на окаменелость и определило ее как новый род, который они назвали Lorrainosaurus. Исследователи также заметили, что это конкретное ископаемое было меньше, чем другие родственные экземпляры, его длина составляла около 6 метров.

Изучая особенности окаменелости лоррейнозавра и сравнивая их с другими находками, исследовательская группа определила, что лорраинозавр был одним из самых ранних плезиозавров, давшим начало более крупным морским рептилиям в более поздние периоды. Кроме того, они обнаружили, что плезиозавры эволюционировали раньше, чем считалось ранее, начиная со среднего юрского периода. Они также обнаружили, что плезиозавры преимущественно населяли территорию, которая сейчас является Западной Европой.

Это новое открытие дает ценную информацию о ранней эволюции и экологическом значении плезиозавров. Это подчеркивает, как эти высшие хищники существовали и процветали примерно 80 миллионов лет. Дальнейшие исследования в этой области продолжат углублять наше понимание доисторической морской жизни.

источники:

– Свен Сакс и др., Возникновение макрохищных плиозавридов вблизи перехода от ранней к средней юре, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43015-y

– Новостная статья на Phys.org: Новый взгляд на лораринозавра в музее показывает, что плезиозавры развились раньше, чем считалось.