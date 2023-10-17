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Наука

Предлагаемый закон природы: возрастающая сложность природных систем

ByРоберт Эндрю

Октябрь 17, 2023
Предлагаемый закон природы: возрастающая сложность природных систем

Ученые предложили новый закон, объясняющий тенденцию увеличения сложности систем. Этот закон основан на теории эволюции Дарвина и призван дать универсальное объяснение эволюции физических систем. Исследователи под руководством астробиолога доктора Майкла Л. Вонга описали то, что они называют «недостающим законом природы».

Предлагаемый «закон увеличения функциональной информации» гласит, что система будет развиваться и усложняться, когда множество различных конфигураций системы подвергаются отбору для одной или нескольких функций. Этот закон расширяет концепцию «выживает сильнейший» и включает в себя отбор на стабильность, новизну и способность продолжать фундаментальные процессы.

Исследователи утверждают, что этот закон применим ко всем сложным системам, от атомного до планетарного масштаба, включая жизнь на Земле и, возможно, даже искусственный интеллект. Ключевой концепцией является идея «отбора по функциям», согласно которой развивающиеся системы демонстрируют комбинаторное богатство и подвергаются отбору, основанному на их способности выполнять определенные функции.

По мнению ученых, формулировка этого закона дает новый взгляд на эволюцию разнообразных систем во Вселенной. Это может иметь далеко идущие последствия для понимания происхождения Вселенной и того, как она развивалась с течением времени. Исследователи предполагают, что этот закон может даже помочь предсказать развитие незнакомых систем, таких как органическая химия на спутнике Сатурна Титане.

Однако не все представители научного сообщества убеждены в предлагаемом законе. Некоторые утверждают, что, хотя в неживом мире могут возникать разнообразные системы, это не обязательно требует нового основополагающего принципа, такого как дарвиновский отбор.

Это исследование проливает свет на сложную природу систем и силы, которые управляют их эволюцией. Он предлагает новую основу для понимания эволюции физических систем и того, как они могут взаимодействовать с искусственным интеллектом в будущем.

источники:
– Оригинальная статья: [Название источника]
– Определения:
– Закон увеличения функциональной информации: предлагаемый закон, утверждающий, что системы развиваются и усложняются, когда различные конфигурации системы подвергаются отбору для одной или нескольких функций.
– Дарвиновская теория: теория эволюции путем естественного отбора, предложенная Чарльзом Дарвином, согласно которой вариации и черты особей приводят к выживанию и воспроизводству особей с выгодными чертами.

By Роберт Эндрю

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