Медузы обладают удивительными способностями к обучению, несмотря на простую нервную систему

Новое исследование Копенгагенского университета показывает, что медузы обладают более высокими способностями к обучению, чем считалось ранее, ставя под сомнение идею о том, что более развитая нервная система соответствует большему потенциалу обучения. Исследователи сосредоточились на карибской коробчатой ​​медузе, виде, известном своей ядовитой природой. Хотя эти существа обладают всего 1,000 нервными клетками и лишены централизованного мозга, они способны к сложным процессам обучения. Это открытие не только меняет понимание работы мозга, но также имеет значение для когнитивных функций человека и изучения деменции.

Преобладающее научное мнение заключалось в том, что животные с более развитой нервной системой обладают более высокой способностью к обучению. Однако данное исследование бросает вызов этому представлению. Медузы и их родственники, известные под общим названием книдарии, являются одними из первых животных, у которых развилась нервная система. Кубомедуза, известная тем, что обитает в карибских мангровых болотах и ​​имеет 24 глаза, использует свою зрительную систему, чтобы охотиться за веслоногими ракообразными среди корней.

Нейробиолог Андерс Гарм, изучающий коробчатых медуз более десяти лет, обнаружил, что медузы могут учиться на своих ошибках и изменять свое поведение. Приближаясь к корням мангровых зарослей, медузы оценивают расстояние, чтобы определить, когда следует отвернуться. Эта способность имеет решающее значение для их выживания. Исследовательская группа обнаружила, что контраст, или темнота корня по сравнению с водой, является ключом к оценке расстояния. Более того, соотношение между расстоянием и контрастом меняется ежедневно из-за внешних факторов, таких как дождевая вода и воздействие волн. Медуза может комбинировать зрительные впечатления и ощущения, чтобы извлечь уроки из каждого неудачного маневра уклонения.

Эти результаты бросают вызов предыдущим представлениям о том, на что способны животные с простой нервной системой. Исследование также выявило конкретные клетки, участвующие в продвинутом обучении у медуз. Понимание механизмов обучения медуз может дать представление о клеточных процессах обучения у других животных. Это исследование имеет потенциальное значение для изучения формирования памяти и может способствовать лучшему пониманию и потенциальному противодействию деменции в будущем.

источники:

– Исследование Копенгагенского университета, опубликованное в журнале Current Biology.